Pedro Reis Dança em Trânsito chega a Brasília com espetáculos internacionais de dança contemporânea

Entre os dias 21 e 23 de agosto, Brasília será palco do 22º Dança em Trânsito , um dos maiores e mais abrangentes festivais internacionais de dança contemporânea do Brasil. Com a participação de 31 companhias de diversos países, incluindo Canadá, Colômbia, Eslovênia, Espanha, França e Itália, o evento promete encantar o público com uma programação diversificada e envolvente no Museu Nacional da República e no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

O festival, que se estende de fevereiro a outubro, circula por 33 cidades de cinco regiões brasileiras, promovendo a dança contemporânea e democratizando o acesso à cultura. Em Brasília, a programação inclui apresentações de grupos nacionais e internacionais, além de uma residência artística com o coreógrafo israelense Michael Getman, que trabalhará com bailarinos pré-selecionados. O resultado deste trabalho será apresentado ao público durante o evento.

Programação detalhada

– Dia 21 de agosto – Museu Nacional da República:

A abertura do festival contará com apresentações de grupos brasileiros e estrangeiros, proporcionando uma noite de diversidade cultural e artística.

– Dia 22 de agosto – Museu Nacional da República:

A partir das 17h30, a companhia carioca Afrobunker abre as apresentações com “Descaminhos”, uma obra que explora os caminhos complexos dos desejos de mover e as memórias corporais.

Às 18h, a renomada coreógrafa Márcia Milhazes apresenta “Guarde-me”, um registro coreográfico que mergulha no campo emocional das relações afetivas.

Às 18h30, o resultado da residência artística coordenada por Michael Getman será mostrado ao público.

Às 18h45, a companhia Qabalum, de Pamplona, na Espanha, apresenta “Todo esse ruído”, uma obra de 23 minutos que investiga a natureza caótica e incompreensível das vidas humanas.

Às 19h30, o Grupo Tápias apresenta “Portátil”, uma performance que integra dança, tecnologia e natureza, utilizando realidade virtual para criar uma experiência imersiva.

– Dia 23 de agosto – CCBB Brasília:

As apresentações no CCBB começam às 19h30 na área externa, com “Descaminhos” da companhia Afrobunker e o resultado da residência artística de Michael Getman.

Às 20h, no teatro do CCBB, será apresentada a coreografia “First Things” de Michael Getman, que explora diferentes aspectos da experiência humana através do corpo e do espaço. Os ingressos para esta apresentação custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

Um festival que democratiza a dança

Desde sua criação em 2002, o Dança em Trânsito busca valorizar, promover e democratizar a dança contemporânea, seja pelo intercâmbio intenso entre artistas e companhias do Brasil e do exterior, ou pela itinerância que leva espetáculos a grandes cidades e pequenas localidades no interior do Brasil. O festival também oferece residências artísticas, workshops e rodas de conversa, estimulando novos talentos e a formação de plateias.

O Dança em Trânsito já promoveu mais de 1.272 apresentações, envolvendo 114 companhias de 21 países, em mais de 43 cidades brasileiras e no exterior, alcançando um público de mais de 100 mil pessoas. Em 2020, durante a pandemia, o festival realizou uma versão online, indicada ao Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), na categoria “Difusão”, e em 2021, a primeira edição híbrida, envolvendo 25 cidades.

Serviço:

Dança em Trânsito 2024 – Brasília

Data: 21 a 23 de agosto

Locais: Museu Nacional da República e Centro Cultural Banco do Brasil

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) para a apresentação no CCBB

The post Dança em Trânsito chega a Brasília com espetáculos internacionais de dança contemporânea first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .