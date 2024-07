Redação GPS Com Parada do Orgulho, trânsito e Metrô-DF sofrem alterações neste domingo (28)

Neste domingo (28), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ( Metrô-DF ) fará uma ampliação especial no horário de circulação dos trens devido à Parada LGBTQIA+ , que acontecerá a partir das 14h na Esplanada dos Ministérios.

Para acomodar o fluxo de passageiros e facilitar o transporte durante o evento, o Metrô-DF operará em todas as estações das 7h às 19h, com embarque e desembarque liberados. Entre 19h e 22h30, no entanto, o embarque será restrito à Estação Central, enquanto as demais estações permitirão apenas desembarque.

Além do evento da Parada LGBT, a Esplanada dos Ministérios receberá a 33ª Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Devido à corrida, diversas interdições no trânsito começarão a ser aplicadas a partir das 17h deste sábado (28). A interdição afetará a via de ligação entre a S1, no sentido Congresso Nacional, e a N1, no sentido Rodoviária do Plano Piloto.

A partir das 8h de domingo, a S1 será totalmente fechada para o tráfego de veículos. Durante a competição, a Avenida José Sarney, na altura do Ministério da Saúde, permitirá acesso a duas faixas da S1 após a passagem dos corredores.

No entanto, o trânsito próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF) será desviado para a S2.

Na Via N1, o bloqueio para veículos ocorrerá do Quartel do CBDF até a L2 Norte, com os acessos pela Via Palácio Presidencial e pela L4 Norte também sendo fechados na manhã de domingo. A faixa mais à direita da N1, a partir do Ministério da Justiça, será reservada para a saída dos veículos dos ministérios.

O Detran-DF estima que as interdições no trânsito na Esplanada dos Ministérios vão até as 12h de domingo. Para evitar congestionamentos e facilitar a locomoção, recomenda-se que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e optem por rotas alternativas.

Serviço:

Parada LGBTQIA+

Data: 28/07

Horário: A partir das 14h

Local: Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF

33ª Corrida do Fogo

Data: 27 e 28/07

Horário das interdições: A partir das 17h de 27/07 até as 12h de 28/07

Local: Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF

The post Com Parada do Orgulho, trânsito e Metrô-DF sofrem alterações neste domingo (28) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .