Com brilho de Rebeca Andrade, ginástica artística se prepara para as finais em Paris

A ginástica artística brasileira fez sua estreia prometida nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo (28/7), com um desempenho notável que assegurou para a equipe feminina uma posição de destaque mundial.

Com as provas decisivas programadas para terça-feira (30 de julho) a equipe brasileira de ginástica artística se prepara para garantir posição no pódio olímpico com a torcida do País.

No classificatório, a equipe composta por Rebeca Andrade , Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares conquistou a quarta colocação geral, garantindo assim uma vaga na decisão por equipes.

A competição foi marcada por atuações impressionantes, especialmente de Rebeca Andrade, que cumpriu com maestria as expectativas da torcida brasileira. A ginasta assegurou sua participação nas finais individuais do geral, solo, trave e saltos, destacando-se como uma das principais esperanças de medalha para o Brasil.

Júlia Soares também brilhou ao garantir uma vaga na final da trave com uma performance excelente, enquanto Flávia Saraiva se prepara para competir no individual geral, ao lado de Rebeca, na busca por medalhas.

O desempenho nas barras assimétricas foi um ponto de dificuldade para a equipe. Apesar de uma apresentação sólida e uma nota de 14.400, Rebeca Andrade não conseguiu avançar para a final desse aparelho, sua especialidade.

A classificação final do classificatório feminino revelou a força das principais equipes, com os EUA liderando a tabela com 172.296 pontos. Itália e China seguiram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, enquanto o Brasil garantiu a quarta posição com 166.499 pontos, superando equipes como Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Romênia.

Confira a classificação detalhada para a final por equipes:

EUA – 172.296 pontos

Itália – 166.861 pontos

China – 166.628 pontos

Brasil – 166.499 pontos

Japão – 162.196 pontos

Canadá – 161.563 pontos

Grã-Bretanha – 160.830 pontos

Romênia – 159.497 pontos

Expectativas para as Finais

