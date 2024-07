Redação GPS Balanço do Brasileirão: Fla vence e assume liderança

O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Neste domingo (28), no Maracanã, confirmou o seu favoritismo ao vencer o Atlético-GO por 2 x 0, pela 20ª rodada, com gols de Pedro e Arrascaeta. Agora ele tem os mesmos 40 pontos e as 12 vitórias do Botafogo, porém, com vantagem no saldo de gols: 15 a 12. Além disso, está com um jogo a menos – 19 a 20 – do que o rival carioca, como também do Palmeiras, terceiro colocado, com 36 pontos.

Os dois concorrentes diretos já tinham perdido no sábado (27) e como mandantes. O Botafogo levou 3 x 0 do Cruzeiro e o Palmeiras 2 a 0 do Vitória, construindo uma rodada perfeita para o Flamengo. O time goiano completou 11 jogos sem vencer, com sete derrotas e quatro empates. Não por acaso é o lanterna do Brasileirão com 12 pontos e cotado a voltar para a Série B na próxima temporada.

Grêmio triunfa na lama

Depois de 11 rodadas, o Grêmio, enfim, pôde respirar mais aliviado. A equipe comandada por Renato Gaúcho derrotou o Vasco por 1 x 0, em Chapecó (SC), alcançou os 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Soteldo, destaque no campo impraticável e enlameado da Arena Condá, anotou o tento solitário. O time carioca manteve os 23 pontos, ocupando o meio da tabela.

O próximo compromisso do clube gaúcho será na quarta-feira (31), às 21h30, contra o Corinthians, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia e horário, pelo mesmo torneio, o conjunto cruzmaltino visita o Atlético-GO, em Goiânia (GO).

Athletico-PR não teve dificuldades em Cuiabá

Com um gol no começo e outro no fim do jogo, o Athletico-PR venceu o Cuiabá por 2 x 1, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O time paranaense abriu o placar aos 10 minutos, com Julimar. Nos acréscimos da segunda etapa, ampliou o placar com Di Yorio. Aos 50, Deyverson diminuiu, mas não houve tempo para empatar.

O Athletico-PR fechou a rodada em oitavo, com 28 pontos. Já o Cuiabá, após a segunda derrota seguida, permanece em 18º, na zona de rebaixamento. O time do Paraná pega o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h, na Ligga Arena. O Cuiabá joga no sábado, às 16h, contra o Vitória, no Barradão.

Atlético-MG se impõe na Arena MRV

O Corinthians até tentou, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 x 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV. O time paulista mostrou evolução, especialmente na defesa, mas cometeu dois pênaltis, ambos convertidas por Hulk, e voltou a perder após três partidas. Yuri Alberto, de cabeça, fez o gol de honra do time paulista.

O resultado mantém o Corinthians na briga para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O resultado deixa o clube na 15ª posição, com 19 pontos na tabela de classificação. O time do Parque São Jorge volta a jogar na quarta-feira (31), quando enfrenta o Grêmio na Neo Química Arena pela Copa do Brasil. O Atlético-MG fecha a rodada na 9ª colocação, com 28 pontos, sem perder há quatro jogos. O próximo compromisso do time mineiro também é pelo torneio, na quarta-feira, contra o CRB.

Pela manhã, Fluminense vence mais uma

Desde a estreia do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense se encontrou no Campeonato Brasileiro e chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e, consequentemente, engatou uma sequência de vitórias. Neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time carioca venceu a terceira seguida ao superar o Red Bull Bragantino por 1 x 0, pela 20ª rodada.

Após a chegada de Thiago Silva, o Fluminense superou Cuiabá e Palmeiras, ambos por 1 x 0, e já começa a ver uma luz no fim do túnel no Brasileirão. Com gol de Kauã Elias, o time de Mano Menezes chegou a 17 pontos, saiu da lanterna e aparece em 19º, a um ponto do Grêmio, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Red Bull Bragantino oscila na competição e se distanciou do G-6, aparecendo em nono, com 25 pontos, a seis do São Paulo, que fecha o grupo da Pré-Libertadores. (Com Estadão Conteúdo)

The post Balanço do Brasileirão: Fla vence e assume liderança; Grêmio bate o Vasco e sai do Z4 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .