ESTADÃO CONTEÚDO Treinador de boxe de Samoa morre na Vila Olímpica de Paris

Lionel Fatu Elika, treinador de boxe da delegação de Samoa, morreu na Vila Olímpica de Paris na sexta-feira (26), dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A notícia foi confirmada pelo Comitê Olímpico Nacional da Oceania (ONOC) e pelo presidente do comitê olímpico de Samoa, Paua Talalaleiei Punga, somente neste sábado (27).

“Lionel era um dos principais treinadores de boxe de Samoa e um grande incentivador do ideal olímpico” , diz Punga. Em comunicado, a ONOC afirma que o chefe do comitê do país se reuniu ainda na sexta com toda a delegação do país, que tem 24 atletas, para passar uma mensagem de força, orações e tranquilizar quanto o apoio da instituição durante as disputas dos Jogos Olímpicos.

This is so sad. @SamoaSASNOC had announced the passing of boxing coach Mr Lionel Fatu Elika. Much love to the Samoan team and their boxer Ato Plodzicki-Faoagali. pic.twitter.com/TE5N8H8GFo — Johnson Raela (@JonsRaela) July 26, 2024

Fatu Elika teria morrido em decorrência de causas naturais. Serviços de emergência chegaram a ser acionados e tentaram reanimar o treinador, mas sem sucesso. Não há informações se a morte aconteceu enquanto a delegação estava na cerimônia de abertura.

Ato Plodzicki-Faoagali, de 25 anos, esteve no desfile com o restante da equipe. Nas redes sociais, ele fez um post em homenagem ao treinador com a última foto que tiraram juntos, já em Paris. “Nenhuma palavra é capaz de expressar o que eu estou sentindo. Mas descase em paz e com amor, Lionel” , escreveu o boxeador. O atleta compete pelos pesos-pesados na categoria e estreia na Olimpíada neste domingo (28), contra o belga Victor Schelstraete.

A Associação Internacional de Boxe (IBA) também publicou uma nota oficial lamentando a morte do profissional. “Estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Lionel Elika, o treinador nacional de boxe de Samoa, que tragicamente faleceu durante Paris 2024. A dedicação e paixão de Lionel pelo esporte deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. Seu legado continuará a inspirar futuras gerações. Nossos pensamentos e orações estão com a equipe de Samoa e todos aqueles afetados por esta profunda perda” , diz o texto.

The post Treinador de boxe de Samoa morre na Vila Olímpica de Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .