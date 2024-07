Redação GPS Surfe Brasileiro em Paris: Medina e Chianca avançam

O surfe brasileiro começou com força nas Olimpíadas de Paris 2024 , que estão sendo realizadas na icônica praia de Teahupo, no Taiti. Neste sábado (27), Gabriel Medina , João Chianca e Filipe Toledo fizeram suas estreias na competição, trazendo diferentes resultados para o país.

Gabriel Medina, um dos favoritos ao título, confirmou seu potencial ao garantir a classificação com tranquilidade. Medina, que enfrentava um campo competitivo, superou as dificuldades iniciais e fechou sua bateria com uma nota total de 13,50 pontos. “

Medina marcou 6,17 em sua última onda, seguido por um impressionante 7,17, que o colocou na liderança final. Ele competia com Connor O’Lary, do Japão, e Bryan Perez, de El Salvador, e conseguiu se destacar com um tubo decisivo.

João Chianca, conhecido como “Chumbinho”, também fez valer seu talento e avançou para a próxima fase com uma performance emocionante. Chianca terminou sua bateria com um total de 10,7 pontos, superando o marroquino Ramzi Boukhiam, que somou 9,76, e o neozelandês Billy Stairmand, com 5,53.

Já Filipe Toledo, que enfrentou uma bateria extremamente competitiva, terminou em segundo lugar com uma pontuação de 7,63. O vencedor da bateria foi o peruano Alonso Correa, que alcançou 14,33 pontos. Kanoa Igarashi, também participante da disputa, terminou em terceiro.

