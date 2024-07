Emanuelly Fernandes Saúde bucal dos pets: especialista explica a necessidade da prevenção

A saúde bucal dos animais de estimação é um aspecto fundamental para o bem-estar geral, mas muitas vezes é negligenciada pelos donos. Desde a adoção de um pet, é essencial incorporar cuidados diários que vão além da alimentação, hidratação e um ambiente saudável. A higiene bucal é uma medida preventiva que pode evitar uma série de problemas graves no futuro.

A médica veterinária Clarisse Teixeira, especializada em saúde oral e oncologia, reforça que cuidar da saúde dos dentes dos pets os protege contra doenças orais, e também contribui significativamente para a saúde integral do animal.

“Avaliar a cavidade oral de nossos pets diariamente é um cuidado básico que devemos implantar em nossa rotina. A escovação dentária deve ser realizada pelo menos uma vez ao dia, todos os dias, desde o início”, orienta Clarisse. Ela explica que a higiene bucal adequada previne o acúmulo de bactérias que podem causar doenças como periodontite e gengivite, que afetam a saúde dos dentes, e a saúde geral do animal.

Os cães e gatos acumulam bactérias na cavidade oral pela alimentação, e também devido à fácil colonização por microrganismos. “A escovação dentária elimina a camada inicial de biofilme, evitando que as bactérias se transformem em placa bacteriana, tártaro ou cálculo dentário”, explica a veterinária.

Os gatos podem ser mais desafiadores quando se trata de escovação dentária. Clarisse Teixeira sugere implementar uma rotina com reforço positivo. “Existe a possibilidade de uso de dedeiras caso o animal não permita o uso de escovas. Petiscos específicos para saúde oral também estão disponíveis no mercado e podem ajudar no controle do cálculo dentário”, destaca.

Doenças comuns e p revenção

A periodontite é uma das doenças mais prevalentes, afetando cerca de 75% dos cães em algum momento da vida. É causada pelo acúmulo de bactérias, comprometendo a saúde do dente e a saúde geral. A gengivite, inflamação causada por bactérias e cálculo dentário, é também uma condição comum.

Uma doença grave que afeta principalmente os gatos é o complexo estomatite crônica felina. Trata-se de uma inflamação severa da cavidade oral causada por uma desordem imunológica. Causa processo inflamatório severo e muito doloroso e acomete toda a cavidade oral, sendo gengiva, mucosa oral, prega pterigoide e a região faringeana. “O tratamento indicado é a extração dos dentes distais aos caninos, evitando o acúmulo de bactérias e agravamento da inflamação da gengiva”, explica Clarisse. Nos cães, esta doença tem baixa prevalência em comparação com os gatos.

Em casos mais radicais, a extração dentária pode ser a única alternativa. “A extração é indicada em doenças periodontais, abscessos dentários, fraturas dentárias complicadas que não permitem tratamento endodôntico (canal), complexo estomatite crônica felina e mobilidade dentária”, justifica a profissional.

Manter a higiene bucal com escovação diária e visitas frequentes ao profissional da saúde oral para profilaxia são medidas essenciais para a prevenção. “Ficar atento a sinais como sangramento oral, mau hálito, dificuldade de mastigação e alteração de comportamento do pet pode indicar problemas que devem ser investigados e tratados adequadamente”, alerta a vetetinária.

The post Saúde bucal dos pets: especialista explica a necessidade da prevenção first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .