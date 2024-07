Caio Barbieri Presidente da CLDF elogia ação da PCDF e CBMDF para salvar vítimas do incêndio na OAB

O presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz (MDB) , elogiou, neste sábado (28), a ação coordenada entre a Polícia Civil (PCDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) no resgate das vítimas que estavam no prédio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ), localizado no Setor de Autarquias Sul, em Brasília.

Sem a aeronave disponível, já que ela estava em manutenção, o Corpo de Bombeiros solicitou apoio para a Polícia Civil e, com isso, resgatou as duas pessoas que estavam no terraço do prédio e que conseguiram fugir das chamas.

“Parabenizo a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros pela rápida e eficiente ação no incêndio na sede da OAB Nacional. A parceria e o dinamismo na resposta foram cruciais para evitar vítimas fatais e salvar duas vidas. A operação de resgate, que contou com o apoio da aeronave da Divisão de Operações Aéreas da PCDF, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, demonstrou mais uma vez a excelência e a dedicação desses profissionais em prol da segurança do DF”, declarou o deputado.

Neste sábado, um incêndio na sede da OAB Nacional, em Brasília, mobilizou uma rápida e eficaz resposta das forças de segurança. A operação de resgate, que envolveu uma colaboração estreita entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil, evitou a ocorrência de vítimas fatais e garantiu a segurança dos envolvidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram resgatadas com sucesso do terraço do edifício utilizando uma aeronave da Polícia Civil. Segundo a corporação, a intervenção da Divisão de Operações resgatou em condições desafiadoras duas pessoas que estavam no local.

A colaboração entre as duas equipes demonstrou um alto nível de eficiência e comprometimento e que resultaram no atendimento das vítimas em unidades públicas de saúde, após a inalação de fumaça. Apesar disso, elas não apresentavam ferimentos graves.

Outro indivíduo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos pés, causados pela correria durante a evacuação.

