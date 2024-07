Redação GPS Prédio da OAB Nacional pega fogo no Setor de Autarquias Sul

Um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da OAB , no Setor de Autarquias Sul, na manhã deste sábado (27). O fogo teve início no terceiro andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o foco das chamas era o último piso. Cinco pessoas que trabalhavam no prédio foram resgatadas e duas delas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Elas estão estáveis e conscientes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPS – Portal de Notícias | Revista | Brasília (@gpslifetime)

O andar que pegou fogo abriga o plenário da entidade, está passando por obras. Primeiramente, os funcionários da brigada de incêndio do CFOAB iniciaram os trabalhos de contenção das chamas. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. A causa do será apurada.

No prédio, 200 pessoas trabalham diariamente. Segundo o presidente do Conselho Federal da OAB Nacional, José Alberto Simonetti, o fato de o fogo ter ocorrido no sábado, evitou uma tragédia. “Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles debelaram os focos de incêndio” , comentou.



The post Prédio da OAB Nacional pega fogo no Setor de Autarquias Sul first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .