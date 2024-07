Redação GPS Piselli Brasília

Na quarta-feira (24/7), o Piselli Brasília promoveu mais uma edição da Confraria JK. Desta vez, a casa apostou em um menu ítalo-brasileiro, com ingredientes típicos do Cerrado, harmonizado com quatro rótulos da Vinícola Brasília, inaugurada na capital federal em abril deste ano.

“É maravilhoso encontrar parceiros como a Vinícola Brasília e reunir produtores e matérias primas do cerrado brasileiro para compor e enriquecer as nossas receitas Italianas. Além, de poder oferecer a nossos clientes, uma experiência nova a cada evento”, ressalta a proprietária do Piselle, Joy Oliveira.

Os vinhos oferecidos foram: Cobogó Sauvignon blanc 2023, Pilotis Rosé 2023, Alvorada Syrah 2022 e o premiado Monumental Syrah 2022. “Estamos muito felizes com a parceria e por apresentar os rótulos da Vinícola Brasília aos apaixonados pela gastronomia italiana que o Piselli proporciona. Acreditamos que seja uma combinação perfeita estarmos juntos neste momento”, conta Artur Farias, diretor Comercial.

O menu harmonizado contou com spiedini di salame con chévre harmonizado com Cobogó Sauvignon blanc 2023; e croquetas de bacalhau com molho de tomates frescos, alcaparras, alice e manjericão harmonizado com o Pilotis Rosé 2023. Os pratos principais foram risoto Cordeiro Ercoara servido no próprio molho assado, com batatas douradas no alecrim harmonizado com o premiado vinho Monumental Syrah 2022. O jantar foi finalizado com doce gelado com castanhas de baru caramelizadas e calda de frutas vermelhas.

