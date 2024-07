Caio Barbieri Parceria entre PCDF e CBMDF salvou duas vidas no incêndio da OAB Nacional

Após um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ), no Setor de Autarquias Sul, em Brasília, as equipes de emergência, compostas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e pela Polícia Civil ( PCDF ), realizaram uma operação que reforçou a eficácia da colaboração entre as duas forças de segurança em situações de emergência.

A ação conjunta foi necessária, já que a aeronave dos Bombeiros estava em manutenção e, por isso, a equipe aérea da PCDF foi acionada para o resgate de dois civis que fugiram das chamas na cobertura do prédio assinado por Oscar Niemeyer. Dois policiais e dois bombeiros participaram da ação de salvamento.

De acordo com uma nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram resgatadas do terraço do edifício com a ajuda da aeronave da Polícia Civil, que foi acionada após ser contatado que o helicóptero dos bombeiros estava “baixada”, que é o mesmo que “em manutenção”.

De acordo com o resgate, as vítimas apresentavam apenas sinais de inalação de fumaça e foram encaminhadas para unidades de atendimento para uma avaliação mais detalhada. Um terceiro indivíduo foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos pés, resultado do pânico e da fuga apressada durante o incêndio. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves.

Segundo informações da assessoria do Conselho Federal da OAB, o prédio abrigava cinco pessoas no momento do incêndio, todas foram evacuadas com segurança.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti lamentou o incidente em uma nota oficial. “Lamentavelmente, um incêndio teve início devido a um acidente nas obras de melhorias no prédio. As equipes de bombeiros já estão no local e trabalhando para extinguir os focos de incêndio. O mais importante é que todos os colaboradores estão seguros e não há risco de ferimentos graves”, escreveu.

A OAB/DF também expressou seu apoio e solidariedade aos envolvidos e destacou a importância da resposta rápida das equipes de emergência.

