Nando Reis traz nova turnê "Uma Estrela Misteriosa" a Brasília

Nando Reis , ícone da música brasileira, retorna a Brasília com sua nova turnê “Uma Estrela Misteriosa”. O show, que promete encantar o público com um repertório inédito, acontece no dia 13 de dezembro, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses. A turnê é marcada por um movimento colaborativo, inclusivo e sustentável, refletindo a superação pessoal de Nando, que agora realiza seu primeiro projeto inteiramente em sobriedade.

Ao longo de sua carreira, Nando Reis tem se destacado por sua autenticidade e inovação. Os álbuns “Uma”, “Estrela” e “Misteriosa” incluem colaborações com grandes nomes internacionais como Peter Buck (R.E.M) e Duff McKagan (Guns N’ Roses). O cantor, ex-integrante do Titãs, acumula mais de 40 anos de carreira e diversos prêmios, incluindo 2 Grammys Latinos.

Os ingressos variam de R$100 a R$250 para as poltronas e de R$600 a R$1 mil para os espaços premium, que incluem serviços exclusivos. As entradas podem ser adquiridas sem taxa de serviço na Barbearia Elvis (JK Shopping) ou com taxa de serviço em pontos de venda como Koni 209 Sul, Koni 101 Sudoeste, Barbearia Elvis (DF Plaza – Águas Claras) e Barbearia Elvis (Taguatinga Shopping). Também é possível comprar online pelo site da Bilheteria Digital, com opções de pagamento em até 12 vezes no cartão.

Serviço:

Data: 13 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: aproximadamente 1h50 de show

