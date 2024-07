Pedro Reis Em Paris para as Olímpiadas, Clayton Camargos dá dicas para quem quer conhecer a França

Paris, a cidade-luz, está ainda mais iluminada com a presença dos Jogos Olímpicos. Clayton Camargos, nutricionista e especialista do GPS | Brasília , está na capital francesa para assistir às competições e aproveitou para compartilhar suas dicas preciosas para quem deseja explorar a França.

Conhecido por suas orientações de saúde e bem-estar, Clayton agora mostra que também entende muito de viagens, combinando seu amor pela culinária com uma paixão por explorar o mundo.

Passagem pelas Olimpíadas

Clayton está em Paris acompanhado de seu marido, Caio Mendonça, que já morou na cidade. “É a 20ª vez que viemos juntos a Paris. Caio fez residência aqui e temos uma relação muito próxima com a cidade” , contou Clayton.

Eles estão na cidade desde terça-feira (23) e ficarão até domingo (28), quando seguirão para Portugal. Clayton e Caio assistiram à abertura dos Jogos no Quai de Seine, às margens do rio Sena. “Foi tudo muito bem organizado, com uma fila longa devido à segurança reforçada na cidade” , relatou.

Restaurantes recomendados

Clayton recomenda diversos restaurantes em Paris que valem a visita. O Kong, localizado próximo ao shopping La Samaritaine, oferece uma vista deslumbrante da cidade com sua cúpula de vidro. Para quem deseja uma experiência no Louvre, o Loulou é uma ótima opção, permitindo desfrutar de uma refeição enquanto explora o museu.

No bairro Marais, o Le Trésor serve pratos tradicionais como escargot e confit de canard, representando a cozinha do sudoeste francês. Outra excelente escolha é o Bonnie, na cobertura do hotel SO/ Paris, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus de Paris.

Locomoção na Cidade

Com a segurança reforçada e diversas áreas fechadas devido às competições, o melhor meio de transporte em Paris atualmente é o metrô. “A cidade está sendo usada para as provas, então setores são fechados, dificultando a locomoção. O metrô é a melhor opção” , explicou Clayton.

Passeios imperdíveis

Mesmo com a agitação das Olimpíadas, Clayton destaca alguns passeios imperdíveis em Paris. O Louvre, que está com uma nova experiência de exposição do mundo invertido, é um destino que vale a pena conferir. O Instituto do Mundo Árabe, sempre com exposições incríveis, oferece dois passeios em um. Além disso, fazer um passeio pelo palácio de Versailles e assistir às provas de hipismo que acontecem lá é uma experiência única e memorável.

Hospedagem ideal

Clayton recomenda hospedar-se em Marais, uma região viva e cheia de charme. “A Plaza de Vosges e a região da République são excelentes opções. Para quem quer uma experiência mais monumental, a área central próxima à Concorde e a região da Torre Eiffel são ótimas escolhas” , sugeriu.

