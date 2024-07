Redação GPS Do Brasil ao Alasca: brasilienses cadeirantes preparam-se para jornada histórica

Brasília está prestes a testemunhar um feito extraordinário de inclusão e superação. Sthéfanie Louise e John Ferraz, um casal de brasilienses cadeirantes, estão prontos para embarcar em uma viagem épica que os levará do Brasil até o Alasca, cruzando todo o continente americano em um percurso de aproximadamente 50 mil quilômetros. A aventura, que se inicia em 28 de julho, promete quebrar barreiras e promover a acessibilidade por onde passarem.

A ideia da jornada surgiu da necessidade de explorar novas cidades e sair da bolha, como descreve o casal. “Estamos aqui para mostrar que seja qual for a necessidade, a pessoa com deficiência pode desbravar o mundo. Seja a pé, sob duas, três ou quatro rodas” , declara John. O casal pretende utilizar a viagem não apenas para realizar um sonho pessoal, mas também para contribuir com projetos de acessibilidade em cada lugar que visitarem.

Para viabilizar a aventura, Sthéfanie e John venderam sua casa e todos os móveis para comprar e adaptar um veículo (Toyota SW4) que acomodasse suas necessidades durante a viagem. Equipado com geladeira, vaso sanitário e outras adaptações, o carro será o lar e meio de transporte do casal nos próximos cinco a dez anos. “A expectativa está bem alta. Seremos o primeiro casal de cadeirantes a viajar de carro pelo mundo. É adrenalina misturada com emoção”, revela Sthéfanie.

Frequentadores assíduos de eventos inclusivos, o casal já está com as malas prontas e instalados em uma área de motorhome antes de iniciar a viagem. Eles destacam a importância de locais preparados para receber pessoas com deficiência, ressaltando a necessidade de acessibilidade universal.

Toda a jornada do casal poderá ser acompanhada pelo perfil @rodinhapelomundo , onde compartilharão suas experiências e desafios na busca por um mundo mais acessível e inclusivo.

