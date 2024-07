ESTADÃO CONTEÚDO Cruzeiro surpreende o Botafogo no Rio de Janeiro e faz 3 x 0

Com grande atuação de Cássio, autor de cinco belas defesas, o Cruzeiro derrotou o Botafogo, por 3 x 0, neste sábado (27) à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros chegam aos 35 pontos, na quinta colocação, enquanto os cariocas, com 40 pontos, poderão perder a liderança da competição, caso o Flamengo vença neste domingo (28) o Atlético-GO, no Maracanã.

Com muita rapidez na troca de passes e movimentação de seus jogadores, o Cruzeiro começou melhor a partida e somou três finalizações em menos de dez minutos. Mas quem levou mais perigo foi o Botafogo, com Tchê Tchê, em uma finalização de fora da área, defendida pelo goleiro Cássio.

O Botafogo pressionou a saída de bola do Cruzeiro, mas não teve sucesso. Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Marlon escapou e fez lindo passe para William. O lateral-direito, dentro da área do Cruzeiro, matou no peito e bateu mal na bola, as teve a segunda chance para abrir o placar.

O jogo permaneceu ‘aberto’, com as duas equipes procurando intensamente o ataque. Aos 18, Tiquinho Soares deu passe perfeito para a finalização de Igor Jesus, que errou o alvo por pouco. A resposta cruzeirense foi mediata e Matheus Pereira exigiu defesa de John.

Mas os 15 minutos finais foram marcados por três defesas sensacionais de Cássio, demonstrando estar em plena forma. Igor Jesus tentou duas vezes, mas o ex-goleiro do Corinthians impediu a marcação de gol de forma espetacular. Savarino arriscou de fora da área, mas o arqueiro também foi muito bem para espalmar. O Cruzeiro continuou muito perigoso nos contra-ataques e o segundo gol saiu aos 36 minutos. O time trocou passes rápidos até a área botafoguense e o argentino Lautaro Díaz marcou o segundo gol.

O Botafogo voltou para a etapa final com três mudanças, mas as substituições não deram certo. O Cruzeiro continuou com o domínio do jogo. Quando os cariocas conseguiam concretizar uma jogada pararam na segurança de Cássio. Savarino tentou chute colocado, aos 16 minutos, mas o goleiro cruzeirense apareceu mais uma vez muito bem.

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou intenso, com as duas equipes criando e perdendo grandes oportunidades. E o gol saiu e mais uma vez para o Cruzeiro. Matheus Pereira cruzou da direita e Barreal acertou um chute espetacular de esquerda. Um golaço: 3 x 0.

Fortaleza sobe na tabela

O São Paulo foi aguerrido, mas não conseguiu evitar a derrota, por 1 a 0, no confronto direto com o Fortaleza neste sábado, na Arena Castelão. Poupando alguns jogadores, o tricolor paulista levou o gol logo aos 3 minutos, marcado por Renato Kayzer, de pênalti, e sofreu com os lances de contra-ataque do time cearense durante quase todo o jogo. Na reta final, a equipe paulista pressionou, mas não conseguiu igualar o placar.

O resultado mantém o São Paulo na 6ª posição da tabela de classificação, com 32 pontos. O time volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Goiás, no MorumBis, em jogo válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por sua vez, o Fortaleza encerra a rodada na 4ª colocação, com 36 pontos. O time cearense volta a jogar somente no dia 5 de agosto, em confronto direto no Mineirão contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Bahia sai do G6

O Bahia perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes do Brasileirão, ao ceder o empate ao Internacional por 1 x 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. David Duarte abriu o placar, mas Borré, aos 43 minutos do segundo tempo, decretou a igualdade.

Com o resultado, o Bahia conheceu o quarto tropeço consecutivo no torneio e ficou fora da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores, com 32 pontos. Já o Inter continuou sem vencer sob o comando de Roger Machado e ficou com 20, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

Zebra no Allianz Parque

Quando escalou os reservas, o técnico Abel Ferreira queria descansar os titulares do Palmeiras, pensando nos confrontos eliminatórios das próximas semanas, principalmente com o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A opção trouxe um grande prejuízo no Campeonato Brasileiro. Desentrosado e sem inspiração, o time alviverde perdeu por 2 x 0, para o Vitória, dentro do Allianz Parque.

Foi a segunda derrota seguida do time de Abel – a outra havia sido diante do Fluminense, no Maracanã. Em uma sequência maior, foi a terceira derrota em quatro jogos. O tamanho do estrago será verificado nas próximas rodadas, mas, neste momento, o time já se distancia dos líderes.

O time baiano, que tinha só um triunfo como visitante no torneio, conseguiu acabar com uma longa invencibilidade do Palmeiras. Havia nove meses – 20 jogos – que a equipe não era derrotada em casa. Os gols dos baianos foram anotados por Osvaldo, aos 6, e Matheusinho aos 38 minutos do segundo tempo.

Juventude perde em casa

Depois de cinco jogos, o Criciúma voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao fazer 2 x 1 no Juventude, com dois gols de Bolasie. Luís Oyama descontou para os gaúchos. A partida foi realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Criciúma vinha de três derrotas e dois empates na competição. Com a reabilitação, chegou a 21 pontos na zona intermediária da tabela. Apesar de o segundo turno já ter iniciado, o time catarinense tem dois jogos atrasados, contra Grêmio e Red Bull Bragantino.

O Juventude segue sem vencer com Jair Ventura, que comandou o time pela terceira vez, acumulando um empate e duas derrotas. Há quatro jogos sem vencer, o time gaúcho segue com 21 pontos e tem um jogo a menos, contra o Cuiabá. Esta foi a primeira derrota como mandante, condição em que tinha cinco vitórias e quatro empates.

