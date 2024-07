Redação GPS V12 Auto Club celebra primeiro ano em funcionamento

Neste mês de julho, o V12 Auto Club, exposição permanente de veículos do Grupo V12 Motors, celebra seu primeiro aniversário. Desde a inauguração, a exposição tem atraído visitantes não apenas de Brasília, mas de todo o Brasil e de diversos países, consolidando-se como um ponto turístico da capital.

Com mais de 200 veículos em exibição, incluindo clássicos, modificados, motos e bicicletas, o V12 Auto Club é um verdadeiro paraíso para os entusiastas do automobilismo. Muitas das peças são criações do fundador da V12 Motors e idealizador da exposição. Este espaço é a concretização de um sonho e reflete uma paixão por automobilismo, história e cultura.

Além dos veículos, a exposição apresenta uma coleção de relíquias, um mercado de pulgas e o V12 COFFEE, uma cafeteria situada em meio aos carros. Há também a V12 STORE, que oferece produtos exclusivos e objetos de coleção. Para os fãs de adrenalina, dois simuladores de corrida estão disponíveis para uma experiência emocionante.

Comemoração de Aniversário

Em celebração ao seu primeiro aniversário, a exposição colocou seis de seus inúmeros veículos no Aeroporto Internacional de Brasília, com o apoio da Inframerica. Estes veículos estarão em exibição gratuita, 24 horas por dia, até 31 de julho.

Além disso, o grupo Veteran Car Brasília organizará um “Encontro Interclubes” de antigomobilistas na exposição. O primeiro encontro, marcado para o dia (27/7), promete reunir entusiastas de carros antigos de diversas regiões.

Outro destaque das comemorações será a visita exclusiva dos spotters, organizada pela Inframerica que acontecerá no domingo (14/07). O “Spotter Day” acontece anualmente e reúne amantes de aviões de todo o Brasil.

Visitação e Ingressos

O V12 Auto Club está aberto ao público de quarta a domingo, das 9h às 18h. Às terças-feiras, são dedicadas a projetos sociais, recebendo escolas públicas e instituições de caridade sem fins lucrativos para visitas guiadas gratuitas. Desde a inauguração, já foram realizados vários projetos com propósitos significativos, proporcionando experiências educativas e culturais enriquecedoras para crianças e jovens.

Os ingressos estão com valores promocionais por tempo limitado e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site https://ingressos.v12autoclub.com.br ou no próprio local no dia da visita.

– Adulto: de R$ 95 por apenas R$ 57

– Meia entrada (não cumulativa com a promoção): R$ 47,50

– Infantil (4 a 12 anos): R$ 33

