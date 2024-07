Redação GPS Uma das atrações da cerimônia, Lady Gaga vestiu Alta-Costura na abertura das Olimpíadas

Na Praça Barye da ponta da Ile Saint Louis, Lady Gaga apresentou a música “Mon Truc en Plumes”, de Zizi Jeanmaire, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos . Primeira atração da grande festa, a cantora vestiu um look Alta-Costura assinado por Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior .

A apresentação de Gaga teve coreografia de Roland Petit, para quem Christian Dior já desenhou figurinos de balé.

De acordo com a grife, as penas usadas no look foram coletadas durante a muda das aves, um processo natural.

Os bailarinos que cercaram a artista durante o show também usaram trajes assinados pela Dior, inspirados em Audrey Hepburn no filme “Sabrina”, de 1954.

