Yumi Kuwano Saiba quais são os passaportes mais poderosos do mundo

Você sabia que existem passaportes extremamente cobiçados e difíceis de conseguir? O ranking Henley Passport Index divulgado nesta semana lista os mais poderosos do mundo , isso porque dão acesso a quase todos os países do globo. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), existem 195 países, incluindo membros e observadores. Por isso, Cingapura ficou no Top 1, com o passaporte mais poderoso do mundo, já que os seus cidadãos têm acesso a 195 destinos de viagem.

Em segundo lugar, vêm empatados os passaportes da Alemanha, França, Itália, Japão e Espanha que permitem a entrada, sem visto, em 192 países, e a Finlândia, Suécia, Luxemburgo, Países Baixos, Coreia do Sul, Áustria e Irlanda logo em seguida com acesso a 191 lugares. O Brasil está na 17ª posição, com acesso a 171 nações.

O índice anual classifica os documentos de viagem do mundo de acordo com o número de países que seus portadores podem acessar sem necessidade de visto.

Neste ano, 21 países integram o Top 5 e os Estados Unidos caíram para o 8º lugar, com acesso sem visto a 186 destinos. No entanto, só permitem esse acesso “livre” para 45 países. Já o pior passaporte do mundo é o do Afeganistão, oferecendo acesso sem visto a apenas 26 países, seguido por Síria, Iraque, Iêmen e Paquistão.

Top 5 passaportes mais poderosos do mundo com 21 países:

1º lugar: Cingapura – acesso a 195 países

2º lugar (empatados): Alemanha, França, Itália, Japão, Espanha (empatados) – 192 países

3º lugar: Finlândia, Suécia, Luxemburgo, Países Baixos, Coreia do Sul, Áustria, Irlanda (empatados) – 191 países

4º lugar: Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Nova Zelândia, Suíça (empatados) – 190 países

5º lugar: Portugal, Austrália (empatados) – 189 países

Entre esses, os mais difíceis de conseguir, segundo o Global Immigration Services, são: Japão, Áustria e Finlândia.

