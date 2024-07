Redação GPS Projeto social do Varjão leva 200 crianças ao cinema

Em uma ação repleta de solidariedade, a Associação Varjão Esporte e Cultura (Asvec) levou cerca de 200 crianças para assistirem ao filme “Divertida Mente 2” no cinema do shopping Iguatemi Brasília. Para muitas dessas crianças, foi a primeira vez tanto no shopping quanto em uma sala de cinema, tornando a ocasião ainda mais especial.

A logística do evento contou com o apoio essencial dos batalhões 24º da Polícia Militar e 34º do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que se encarregaram do transporte das crianças até o shopping. Além disso, a generosidade da empresa LedMe Digital Media, do empresário Nicolas Kontoyanis, viabilizou a doação dos ingressos para a sessão.

“Hoje estamos aqui no Iguatemi para trazer as nossas crianças, 200 crianças que vão participar e poder assistir a um filme no cinema. Algumas delas nunca vieram nem ao shopping e nem tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Gostaria de agradecer à PM e ao Corpo de Bombeiros que nos ajudaram com as conduções, e à empresa LedMe Digital Media, que nos doou os ingressos”, declarou um dos organizadores da Asvec.

A iniciativa nasceu de uma parceria com a rede Cinemark e a empresa de publicidade LedMe Digital Media, que resultou na permuta dos convites. O empresário Nicolas Kontoyanis, da LedMe, expressou sua satisfação em participar do projeto.

“A ideia se iniciou quando fizemos essa parceria, e em uma permuta recebemos esses convites e entendemos que eles deveriam ter um destino diferente. Um destino que pudesse alegrar mais as vidas das pessoas e contribuir nessa parte social. É muito gratificante para a gente poder contribuir”, ressalta.

O Shopping Iguatemi também desempenhou um papel importante na realização do evento, doando pipoca e refrigerante para todas as crianças, garantindo que a experiência no cinema fosse completa e inesquecível.

