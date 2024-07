Emanuelly Fernandes Pioneiras candangas celebram o 11º encontro com homenagem a Wilma Pereira

Na tarde desta quarta-feira (24), aconteceu o 11º Encontro das Pioneiras Candangas no Lago Sul, organizado por Claudia Pereira, filha de Dona Wilma Pereira. Este encontro, criado pela pioneira Elizabet Campos , reune 30 mulheres que viveram a primeira década de Brasília, entre 1959 e 1969. O evento, realizado a cada dois meses, visa compartilhar histórias, ideias e experiências sobre a construção da capital.

O grupo Pioneiras Candangas, tem como objetivo reunir esforços e interesses em torno da preservação e valorização da história de Brasília. “A ideia é a preservação de Brasília, identificar aquilo, porque nós somos a capital da qualidade de vida,” explica Elizabet Campos. Além de compartilhar memórias, as pioneiras discutem questões importantes para a preservação da cidade e trocam sugestões.

Durante os encontros, uma integrante é escolhida para contar sua experiência de chegada em Brasília, as facilidades e dificuldades enfrentadas. Desta vez, Dona Wilma Pereira, com 96 anos, foi homenageada e recebeu o certificado de pioneira do grupo. “Ela sempre fala do seu amor, da sua dedicação, do seu carinho, da sua ternura por Brasília,” comenta Elizabet.

Preservação da memória

Um dos focos do grupo é o trabalho no resgate, recuperação e restauração do Museu Vivo da Memória Candanga. “Nosso objetivo é resgatar e preservar a raiz do Distrito Federal,” destaca Elizabet. As reuniões, que completaram dois anos em abril, são realizadas nas residências das integrantes ou em espaços institucionais, sempre à tarde.

Elizabet Campos, que chegou em Brasília ainda criança em 1959 com seus pais, relembra com carinho as memórias do restaurante da família no Núcleo Bandeirante, frequentado por figuras ilustres como Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro. “São lembranças muito gostosas. O sentimento, além da amizade que nos une, é a gratidão por sermos mulheres privilegiadas, que temos histórias para contar, histórias vividas, e que queremos compartilhar,” disse Elizabet emocionada.

Os encontros das Pioneiras Candangas são momentos de reencontro, troca de experiências e fortalecimento de laços. Cada reunião é uma oportunidade para reviver e preservar a rica história da construção de Brasília, reforçando o legado dessas mulheres que tanto contribuíram para a capital do País.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Wilma Pereira Wilma Pereira e Mano Morais Valdete Drummond e Vânia Carvalho Salma Farah e Áurea Farah Certificado de Pioneiras Candangas Wilma Pereira e Mano Morais Sueli Abdul e Heloísa Hargreaves Silvia Seabra e Dulce Tannuri Salma Farah, Natanry Osório e Áurea Faraj Salma Farah e Áurea Farah Moema Leão Mércia Crema Mercedes Urquiza e Maíra Gadelha Marilda Porto e Marlene Maria de Sousa Jane Godoy Irany Poubel Encontro das Pioneiras Candangas Cláudia Pereira, Wilma Pereira e Elizabeth Campos Cláudia Pereira, Maria Mariana, Wilma Pereira e Maíra Gadelha Cláudia Jucá Aureliza Correa, Ana Márcia e Mônica Cortopassi Ana Amélia Leão e Wilma Pereira

