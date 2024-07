Henrique Neri PGR denuncia deputado Nikolas Ferreira por injúria ao presidente Lula

Nikolas Ferreira (PL-MG) foi denunciado nesta sexta-feira (26) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), acusado do crime de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A denúncia envolve o discurso proferido pelo deputado durante uma reunião na Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2023. Na ocasião, posteriormente divulgada em suas redes sociais, Ferreira chamou Lula de “ladrão”.

Hidenburgo Chateubriand, o vice-procurador, afirma na denúncia que o inquérito aberto pela Polícia Federal (PF) para apurar o caso concluiu pela materialidade do crime.

“A despeito das repercussões do fato, as postagens permanecem disponíveis para visualização de terceiros, perpetuando-se, assim, a ofensa à honra da vítima”, afirmou.





A PGR também ofereceu ao deputado a possibilidade de realizar uma audiência preliminar para avaliação de um eventual acordo judicial para encerrar o processo.

A denúncia é relatada pelo ministro Luiz Fux. Caso seja aceita pela Corte, o deputado se tornará réu e vai responder a processo criminal. Não há prazo para julgamento.

O gabinete do político foi contatado pela Agência Brasil, e ainda não houve resposta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp