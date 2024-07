Pedro Reis Orivan Baptista: do interior capixaba às passarelas de Brasília

Nascido e criado em São Gabriel da Palha, uma cidade do interior do Espírito Santo, Orivan Baptista encontrou sua paixão pela moda ainda jovem, inspirado por sua mãe, uma sacoleira que vendia roupas na região.

“Eu ajudava minha mãe a escolher as roupas em Colatina e Vitória, e percebia que as pessoas compravam mais rápido quando eu estava envolvido na escolha” , relembra Orivan. Esse foi o início de uma carreira que, décadas depois, o levaria às passarelas de um evento significativo de Brasília: a 19ª edição do Desfile Beleza Negra (DBN) .

Início na indústria têxtil

Com apenas 16 anos, Orivan começou oficialmente sua trajetória na indústria têxtil, um dos principais setores econômicos de sua cidade natal. “Entrei na indústria do jeans, em uma empresa de beneficiamento, que antigamente chamávamos de lavanderia” , explica. Trabalhando com operações básicas, ele foi aos poucos se destacando e evoluindo para posições de maior responsabilidade, até se tornar designer de jeanswear.

Influências e estilo

Sua carreira foi moldada por marcas icônicas do denim, como Levi’s, G-Star e Diesel. “Essas marcas me influenciaram muito no início da carreira” , afirma. Orivan descreve seu estilo de design como focado no jeanswear, um segmento que ele domina com maestria. Sua capacidade de transformar o denim em peças únicas o distingue no mercado.

Convidado especial do Desfile Beleza Negra

A oportunidade de participar do Desfile Beleza Negra surgiu através de uma conexão especial com uma amiga capixaba, residente em Brasília, que trabalha com o evento. “Ela me convidou para apresentar uma coleção, sendo a primeira vez que jeans desfilaria no DBN. A temática do desfile tocou profundamente meu coração” , revela Orivan. “Moda é comunicação, e saber que minha coleção impactaria a vida de muitas pessoas pretas foi o que me trouxe até aqui.”

A coleção “Black Gold”

Para Orivan, o tema “Black Gold” representa a combinação poderosa do preto e do denim. “Acredito que se existiu um Éden, ele foi na África, e a primeira cor foi o preto. Na minha coleção, começo com um denim azul índigo bem escuro, e vou mostrando um degradê, unindo essa força ao tema ‘Black Gold'” , detalha.

A escolha dos materiais reflete um compromisso com a sustentabilidade e a inovação. “A matéria-prima vem da Vicunha Têxtil, que é pioneira em materiais sustentáveis. Vamos usar cânhamo e algodão regenerativo, promovendo uma moda mais consciente” , explica.

Futuro e sustentabilidade

Orivan está comprometido com a sustentabilidade não apenas em suas coleções, mas também na indústria. “Meu futuro na moda é sobre sustentabilidade, diminuindo o consumo de água e reutilizando materiais. Vou apresentar essa coleção para os empresários do Espírito Santo, mostrando que podemos transformar resíduos em peças valiosas.”

Inclusão e Diversidade na Moda

Para Orivan, a inclusão e a diversidade são essenciais para o futuro da moda. “Não tem como olhar para trás, é daqui para frente. As marcas que não se comunicarem de forma genuína e diversa estarão fora do mercado” , afirma. Ele vê o Brasil como um país rico em diversidade e acredita que a moda deve refletir essa realidade.

Orivan Baptista, com sua primeira coleção desfilada, promete deixar uma marca significativa no Desfile Beleza Negra e continuar influenciando a indústria têxtil com sua visão inovadora e inclusiva. “É um privilégio representar a minha indústria têxtil capixaba aqui em Brasília, nossa capital, falando de um tema tão poderoso” , conclui.

