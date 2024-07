Jorge Eduardo Antunes Organizações PaulOOctavio associam-se à BYD em nova concessionária no DF

As Organizações PaulOOctavio e a fabricante chinesa BYD vão inaugurar, no dia 10 de agosto, às 11h, a mais nova concessionária em Brasília. A unidade fica no SAAN, onde a Bali, maior revendedora de carros do DF, também comercializa veículos Fiat e Jeep.

A montadora chinesa é líder mundial na fabricação de veículos de energia limpa e baterias. O vice-presidente sênior da BYD , Alexandre Baldy, já confirmou presença na inauguração, além de outros executivos da montadora. Eles serão recepcionados por Paulo Octávio, CEO das Organizações que levam seu nome, pelo superintendente da Bali, Ildeumar Fernandes, e pelo diretor comercial da empresa, Ricardo Braga.

“Para nós, é motivo de muito orgulho ampliar o leque de veículos que comercializamos. A BYD tem modelos para todos os públicos e o carro elétrico é uma realidade no mercado da capital. Tenho certeza que, com esta parceria, BYD e Bali vão conquistar ainda mais presença no mercado do DF” , afirma Paulo Octávio.

A unidade da Bali BYD vai comercializar os modelos Dolphin Mini, Dolphin, Dolphin Plus, Seal, Song Plus, Song Pró, Yuan, Han, Tan e King. No espaço, também serão oferecidos serviços de oficina e a venda de peças.

“Brasília vai conhecer o jeito Bali BYD de comercializar carros elétricos, com excelência no atendimento, melhor negociação e alta qualidade no pós-venda” , afirma Ricardo Braga.

