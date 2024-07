Fernanda Moura Novo complexo de entretenimento de Brasília chega ao Parque da Cidade

Parque Estações é o nome do novo complexo que já tem data para chegar ao Parque da Cidade . Entre os dias 1 e 25 de agosto, a novidade terá uma agenda especial de artistas nacionais e locais, palco sobre as águas e lounges flutuantes.

Os pratos típicos, representando cada estação do ano, estarão presentes em um menu diversificado assinado pelos restaurantes e bares mais renomados da cidade, além de food trucks e muita diversão para as crianças e toda a família – inclusive com uma programação especial para o Dia dos Pais.

“Brasília tem revelado novos hábitos de seus moradores, cada vez mais conectados à natureza, aos parques, aos eventos abertos, Por isso, chegamos para promover novas conexões e experiências de lazer, de networking, de cultura e entretenimento”, afirma o idealizador do Parque Estações, Eduardo Moreira.

Todos os dias, a partir de 12h, o complexo estará aberto para almoço, emendando para o pôr do sol e happy-hour.

O line-up será divulgado nos próximos dias.

Serviço

Parque Estações

Quando: de 1 de agosto a 25 de agosto, de quinta a domingo

Local : estacionamento 10 – Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Horário de funcionamento : 12h às 22h

Ingressos : gratuitos mediante inscrição no site www.parqueestacoes.com.br

Classificação indicativa: livre

