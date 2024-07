Redação GPS Novo apoio reforça Cleber Lopes para a presidência da OAB-DF

Com novo apoio expressivo a seu nome para ocupar a presidência da OAB-DF, o criminalista Cleber Lopes já forma uma ampla e crescente frente na disputa, enquanto o grupo rival, vai se esvaziando. Agora é o conselheiro Amaury Andrade quem anuncia apoio a Cleber Lopes, assim como fizeram a conselheira federal Cristiana Damasceno e o presidente da Caixa de Assitência dos advogados, Eduardo Athayde. A corrente pro Cleber já conta também com outras lideranças de peso, como Estefânia Viveiros, ex-presidente da OAB-DF, Jacques Veloso e Thaís Riedel, que ficou em segundo lugar na última eleição.

“Não poderia deixar de apoiar o Cleber, não só porque somos amigos há 40 anos, mas sobretudo por sua integridade e competência” – afirma Amaury. Os dois se conheceram na infância , brincando juntos pelas quadras do Gama. Uma relação de amizade e admiração que cresceu com o tempo. Amaury conta que foi graças aos conselhos do amigo que resolveu abraçar a advocacia como profissão e que também disputou e foi eleito presidente da Subseção do Gama e de Santa Maria. A eleição na OAB-DF será na segunda quinzena de novembro. Cleber Lopes já ocupou na entidade os cargos de conselheiro, secretário-geral-adjunto e presidente da Comissão de Prerrogativas.

