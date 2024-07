Redação GPS Mezanino recebe convidados na experiência gastronômica

Uma experiência gastronômica tomou conta do Mezanino da Torre de TV nessa quinta-feira (25). O gastrobar recebeu imprensa e convidados para a Masterclass Nespresso. Para a ocasião, Flávia Lima, gerente de treinamentos da Nespresso Professional, apresentou aromas e tipos de café que combinam com as sobremesas escolhidas pelos clientes, durante o almoço .

Já no jantar, na companhia dos jornalistas, Flávia apresentou uma aula especial com o mixologista Nitay Pontes, chefe de bar da casa, na qual ensinaram a preparar drinques com café.

Para a data especial, a casa também ofereceu uma degustação prévia do menu que será servido a partir de 8 de agosto, durante a próxima Brasília Restaurant Week.

Durante o jantar, os convidados saborearam pratos elaborados pelo chef Alexandre Aroucha, como o Arroz Negro Del Mare e o Alfredo da Casa, inclusos como opções de pratos principais. Na etapa de sobremesas, provaram tipos de café harmonizados.

“Nosso intuito com a Masterclass foi apresentar as infinitas possibilidades oferecidas pelo café, tão consumido na nossa rotina diária. Pensamos nessa ideia especialmente para aqueles que gostam de sabores diferentes e de experiências exclusivas”, comenta Rafael Godoy, sócio-diretor do Mezanino.

The post Mezanino recebe convidados na experiência gastronômica first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .