Marta lidera presença brasileira entre os 100 maiores atletas do século

Os jogadores de futebol Marta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho foram incluídos pelo site internacional da ESPN entre os 100 maiores atletas do século 21. A jogadora de futebol feminino, ocupa a 32ª posição na lista, a melhor entre os brasileiros.

Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA e é a maior artilheira da seleção brasileira e da Copa do Mundo Feminina.

“Marta é simplesmente a jogadora mais importante na história do futebol feminino. Nunca haverá outra Marta. Passando por oponentes, vencendo goleiras com um golpe de pé esquerdo, Marta veio do nada — uma família pobre em uma parte remota do Brasil — para legitimar o esporte em lugares onde ele lutava para ser levado a sério”, afirmou o portal.