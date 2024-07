Beatriz Lima Leal Lyst Index: marcas de moda em ascensão em 2024

On, Casablanca e Dragon Diffusion são as marcas que estão cada vez mais caindo no gosto dos consumidores – isso é o que afirma o Lyst Index publicado nesta semana. Mesmo não chegando ao top 20 das marcas mais quentes do momento, esses três nomes se destacaram nos últimos três meses.

A Lyst, empresa de tecnologia de moda, é utilizada anualmente por mais de 200 milhões de pessoas como uma plataforma de compras. Através do Lyst Index, a empresa avalia a popularidade de marcas e produtos ao monitorar o comportamento dos consumidores. Esse processo inclui a análise de buscas, visualizações, vendas, menções nas redes sociais e níveis de engajamento.

A marca esportiva On, da Suíça, é a marca fora do top 20 que mais cresceu. A colaboração com a Loewe lançada em 2021 elevou a On a um novo patamar de demanda ao redor do mundo, tendo o tênis On x Loewe Cloudtilt 2.0 no topo da lista dos produtos mais populares do trimestre , que gerou um aumento de 308% nas buscas pela marca no fim do mês de maio.

Zendaya é uma das embaixadoras da marca, que viu um aumento de 31% nas pesquisas a cada mês. Outro produto em destaque é o tênis Cloud 5.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por On (@on)

A marca parisiense Casablanca aparece em segundo lugar no ranking de marcas em ascensão no segundo trimestre de 2024. Vestida por Justin Bieber e Lewis Hamilton, a Casablanca teve um crescimento de 64% nas pesquisas na plataforma da Lyst nos últimos três meses.

O lançamento da campanha pré-outono 2024 fotografada em Cannes, França, foi um dos fatores que contribuiu para o seu destaque. Entre os produtos em alta no momento, está a camiseta L’Arche de Nuit.

Casablanca pré-outono 2024 (Foto: cortesia) Casablanca pré-outono 2024 (Foto: cortesia) Casablanca pré-outono 2024 (Foto: cortesia) Casablanca pré-outono 2024 (Foto: cortesia) Casablanca pré-outono 2024 (Foto: cortesia)

Dragon Diffusion foi classificada na terceira posição da lista. A marca caracterizada por suas bolsas de couro trançado teve um aumento de 197% nas suas buscas no segundo trimestre esse ano. Além disso, a Dragon Diffusion emplacou a bolsa Santa Croce como o quinto item de moda mais quente do momento no Lyst Index. Outro produto que vem sendo o queridinho dos consumidores é a bolsa Triple Jump Big Tote.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por DRAGON DIFFUSION (@dragon.diffusion)

The post Lyst Index: marcas de moda em ascensão em 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .