Helio Diff completa 45 anos e celebra com clientes e amigos em coquetel

Paranaense e neto de japonês, Helio chegou em Brasília ainda adolescente e, por aqui, abriu, em 1979, um dos salões mais tradicionais e com uma clientela fiel. O Gilberto Salomão foi seu primeiro lar, mas, anos depois, mudou a sede para a QL 8 do Lago Sul e abriu mais quatro unidades na cidade.

Nesses 45 anos de história na capital, diplomatas, políticos, damas da sociedade e personalidades como Lady Di, Hillary Clinton e Fernanda Montenegro entraram para a lista de clientes do personal beauty.

Em comemoração ao aniversário de mais de quatro décadas, um coquetel reuniu amigos e clientes. O evento afetivo contou com bolo, espumante e performance da Glow Produções.

Helio, Hugo, Gustavo (atual CEO do grupo) e Gabriela Nakanishi se emocionaram ao discursar sobre a trajetória da empresa familiar.

“Hoje é um dia muito especial para o nosso time. Sem os nossos colaboradores, nada seríamos. Celebramos a data com gratidão a eles e aos brasilienses, que sempre nos acolheram muito bem. Nossa jornada é de resiliência e muito amor por Brasília”, expressou Helio.

Na ocasião, Neide Torre de Castro, cliente que faz parte da história da rede, também compartilhou sua vivência com o salão. “Fui ao Helio pela primeira vez no Gilberto Salomão, quando o meu filho tinha um ano. Hoje ele está com 46”.

Confira os cliques da comemoração de aniversário:

Gabriela Nakanishi e Hélio Nakanishi Família Nakanishi Gabriel Nakanishi e Hélio Nakanishi Haniel Nunes, Hélio Nakanishi e Carol Valente Hélio e Ditava Queiroz, colaboradora mais antiga do salão Guto Jabour e Hélio Nakanishi Alessandro Abe e Hélio Nakanishi Ayham Arabi e Hugo Nakanishi Bruna Nardelli e Hélio Nakanishi Cecília Borges e Rafaela Gontijo Haniel Nunes e Ita Ribeiro Hélio e Hugo Nakanishi Hélio e Luana Lima Hélio Nakanishi e Liryel Fiuza Hélio Nakanishi e Victor Beleza Hugo Nakanishi, Rose Neli, Gabriela Nakanishi, Hélio Nakanishi e Alex Nakanishi Ita Ribeiro, Lilian Neme e Hélio Nakanishi Juliana Cunha Campos e Carol Guimarães Júlio Moroishi, Mauricio Misuqui, Mary Misuqui,Hélio Nakanishi, Lelia Moroishi e Isaura Moroishi Kalyda Santana e Raquel França Luciana Santa Cruz , Ayham Arabi, Marcel Machado, Hélio e Pablo Bustamante Lúcio Ferreira e Hélio Nakanishi Luiz Marcelo e Hélio Luiz Marcelo, Lúcio Ferreira, Marcelo Perboni, Hélio Nakanishi e Ita Ribeiro Mônica Telles, Mauricio Misuqui e Hélio Nakanishi Neide Torres de Castro Rosália Yzumi, Hélio e Cida Alcântara Vitória Selena e Mariana Amorim Viviane Poiato, Hélio e Rafael Gomes Ricardo Magalhães Rose Neli, Andreia Ramos, Vinícius Dantas, Hélio Nakanishi, Genilce Gonçalves, Vanessa Duarte e Gabriela Nakanishi

