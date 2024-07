Fernanda Moura Dolce

Renova-se o compromisso de Domenico Dolce e Stefano Gabbana em incentivar jovens talentos criativos com uma nova edição do projeto Supported by Dolce&Gabbana , realizado com Katie Grand.

Agora, em parceria com a Associação de Designers de Moda de Xangai (SFDA) e a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), os designers apoiarão Susan Fang , uma jovem estilista chinesa cujas criações celebra o encanto incontaminado da natureza.

Após concluir os estudos na Central Saint Martins em Londres, Fang lançou seu homônimo rótulo em 2017. Com base em uma abordagem sonhadora do mundo da matemática e das percepções, sua criatividade a produção combina tons pastéis, padrões fractais e tecidos leves.

A abordagem artesanal, a busca contínua pela beleza e o equilíbrio entre tradição e inovação estão na base do trabalho de Susan Fang, encontrando fortes laços com o DNA da Dolce.

“Aproveitando a rica cultura e semelhanças entre a China e a Itália, incorporamos elementos de design e técnicas que celebram ambas as tradições. Sentimo-nos parte da família Dolce&Gabbana desde o primeiro dia e estamos entusiasmados por apresentar o que será uma coleção muito emocionante durante a Milan Fashion Week”, compartilha Susan. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SUSAN FANG (@susanfangofficial)

A label apoia a jovem designer na realização da sua nova coleção, viabilizando o projeto, desde o fornecimento de tecidos e materiais, até à apresentação da colecção com um desfile nas instalações da Dolce&Gabbana na via Broggi 23, em Milão, durante a próxima edição da Semana de Moda de Milão, em setembro de 2024.

“É importante ter sempre uma história e emoções para contar e Susan consegue transmitir claramente a sua paixão por esta profissão, com os seus jovens e aparência fresca. Por esta razão, temos o prazer de apoiá-la numa ocasião tão especial, trazendo sua criatividade para Milão”, declaram Domenico e Stefano.

