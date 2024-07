Rafael Badra CEB IPES participa de evento Seminário Lide Infraestrutura, cujo tema é Iluminação Pública

Na manhã dessa sexta-feira, acontece na Casa Lide, um dos mais importantes centros de encontros empresariais do Brasil, o evento Seminário Lide Infraestrutura, cujo tema é Iluminação Pública. Conta com a presença do prefeito de Sao Bernardo do Campo, do prefeito de Ribeirão Preto, bem como representantes da prefeitura e governo de São Paulo, além de representantes de empresas do setor.

Representando Brasília, o Presidente da CEB IPES, Edison Garcia, participará do seminário. Ele abordará a ampla gama de serviços prestados pela empresa, que inclui a gestão, manutenção, recuperação, modernização e expansão do parque de iluminação pública da capital federal. Garcia destacará as inovações tecnológicas implementadas para aumentar a eficiência energética e a segurança nas vias públicas, além de discutir os planos futuros para a expansão e modernização da infraestrutura de iluminação em Brasília, visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

