Redação GPS Anexo BZ: nova casa de eventos promete agitar as noites de Brasília

Uma nova casa noturna abrirá as portas nesta sexta-feira (26). A Anexo BZ funcionará na quadra 02 do Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN) e promete ser um ponto de referência para eventos que vão desde happy hours descontraídos até baladas imperdíveis.

O Anexo BZ é resultado do sonho compartilhado por três empreendedoras, que perceberam a crescente demanda por espaços noturnos na capital federal. Com mais de 500 metros quadrados dedicados ao entretenimento, a casa conta com uma arquitetura moderna, estacionamento amplo e seguro, além de uma proposta que promete agradar a diversos públicos. Os ingressos para a inauguração estão disponíveis no Sympla.

Para marcar o início da nova jornada, o Anexo BZ recebe uma programação especial. O DJ Chicco Aquino, com mais de 25 anos de experiência na cena musical, será o responsável por um set especial de abertura.

A cantora Lia Almeida, conhecida por sua voz potente e carisma, também é uma das atrações principais. Nascida em Quixadá (CE), Lia já conquistou o público de Brasília com sua performance enérgica e repertório diversificado. “É uma honra participar dessa inauguração e mostrar um pouco do meu trabalho para o público da cidade”, afirma Lia. Para fechar a noite com chave de ouro, a banda Gemmius trará um set vibrante de música eletrônica.

O Anexo B também apostou na decoração inspirada na Urban Art. Com letreiros neon e grafites assinados por Pedro Lima, o espaço é projetado para criar ambientes instagramáveis e oferecer uma experiência visual e sonora. A casa possui três bares, sendo dois externos e um interno, e uma carta de bebidas sofisticada, desenvolvida em parceria com o renomado Barziin Gastrobar.

Daphinie Torquato, uma das sócias do Anexo BZ, compartilha: “A inauguração do Anexo BZ é o culminar de um sonho que começou há seis anos com o Barziin. Agora, com toda a experiência adquirida, estamos prontos para oferecer ao público de Brasília uma experiência noturna inigualável.”

Serviço:

Inauguração

Data: 26/07

Horário: a partir das 21 horas

Local: Anexo BZ – Saa Q 2 – SAAN, Brasília – DF

Classificação: 18 anos

Ingressos: Antecipados no Sympla

Redes sociais: @anexobz

Artistas convidados: @chiccoaquino | @Liaalmeida | @osgemmius

Pagode de boas-vindas – Anexo BZ

Data: 27/07

Horário: a partir das 21 horas

Local: Anexo BZ – Saa Q 2 – SAAN, Brasília – DF

Classificação: 18 anos

Ingressos: Antecipados no Sympla

Redes sociais: @anexobz

Artistas convidados: @unicodesejo.samba | @djalineribeiro

