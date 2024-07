Pedro Reis Agendão GPS | Brasília: grandes shows, desfile de moda, gastronomia e muito mais

Brasília está pronta para receber um fim de semana repleto de eventos culturais, musicais e gastronômicos. Entre os dias 26 e 28 de julho, a cidade oferece opções para todos os gostos, desde grandes shows e desfile de moda até oficinas artísticas e menu especial. Confira a seguir as melhores atrações no Agendão do GPS | Brasília.

Na Praia Festival

A 8ª edição do Na Praia Festival traz shows imperdíveis. Armandinho, Edson Gomes, Maskavo e Tribo de Jah se apresentam neste domingo (28). Tudo isso com os pés na areia do Na Praia Parque. Os shows do sábado (27) foram adiados e remarcados, confira as novas datas clicando aqui .

Serviço:

Data: 28 de julho

Hora: 18h

Local: Na Praia Parque

Desfile Beleza Negra celebra sua 19ª edição no Panteão da Pátria

O desfile Beleza Negra retorna para sua 19ª edição, promovendo a diversidade e a inclusão na moda. Com a coleção “Black Gold” de Orivan Baptista, o evento também apoia a campanha “Não é Não” contra o assédio.

Serviço:

Data: 26 de julho

Local: Panteão da Pátria

Horário: às 17h

CCBB Brasília oferece oficinas gratuitas para o público infantojuvenil

A trupe da Carroça de Mamulengos realiza oficinas criativas para crianças e adolescentes durante a mostra teatral “Três Gerações de Arte Brincante”. Neste fim de semana, a oficina de bonecos “Vamos fazer um Sabirinho?” promete muita diversão.

Serviço:

Data: 27 e 28 de julho

Hora: 13h30

Local: CCBB Brasília

Ingressos: gratuitos, disponíveis no site e na bilheteria do CCBB Brasília

Taypá lança menu especial para Dia da Independência do Peru

Celebre o Dia da Independência do Peru com um menu especial no Taypá. O chef Marco Espinoza preparou um cardápio de oito etapas que leva os comensais em uma viagem gastronômica pelo país.

Serviço:

Data: 28 de julho

Local: Taypá Sabores Del Peru, QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Valor: R$275 por pessoa

Reservas: (61)3248-0403 ou (61)3364-0403

Benzadeus se apresenta no Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo traz um fim de semana repleto de atrações musicais, incluindo o pagode de Benzadeus na sexta-feira e shows de Se Joga e Largo Tudo durante o sábado e domingo.

Serviço:

Data: 26, 27 e 28 de julho

Local: Complexo Fora do Eixo, SAAN Quadra 1

Ingressos: a partir de R$ 20, disponíveis no site Digital Ingressos

Pátio Brasil Shopping apresenta diversão com atrações para toda a família

O Pátio Brasil Shopping oferece atrações encantadoras como o “Era Uma Vez Adventure” e o “Arena Park”. Com atividades interativas e brinquedos para todas as idades, é diversão garantida para a família inteira.

Serviço:

Data: até 04 de agosto para Era Uma Vez Adventure e até 08 de setembro para Arena Park

Local: Pátio Brasil Shopping, Pisos P2 e P1

Ingressos: disponíveis no site Uhuu.com para Era Uma Vez Adventure e na Praça Central para Arena Park

JK Shopping incentiva as práticas esportivas com evento para toda a família

O projeto JK Esportes promove um torneio de xadrez aberto ao público no dia 27 de julho. Participe dessa competição e mostre suas habilidades no jogo de tabuleiro mais famoso do mundo.

Serviço:

Data: 27 de julho

Hora: 12h às 18h

Local: Praça de Eventos, Piso L1, JK Shopping

Inscrição: R$40, informações no site aeecxadrez.blogspot.com

Entrada: gratuita para o público

Último final de semana para visitar a exposição Odisseia pelo Corpo Humano

A exposição “Odisseia pelo Corpo Humano – Transformando Ciência em Cuidado” oferece uma experiência imersiva e educativa sobre a saúde e as inovações tecnológicas na área, no ParkShopping.

Serviço:

Data: até 27 de julho

Hora: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Local: ParkShopping Brasília (2º Piso, próximo à entrada K)

Entrada: gratuita

