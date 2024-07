Pedro Reis Sexto volume da coleção “Histórias de Brasília” é lançado na Casa de Chá

A Casa de Chá , situada na icônica Praça dos Três Poderes, foi o cenário perfeito para o lançamento do sexto volume da coleção “Histórias de Brasília” , na noite desta quarta-feira (24). A nova obra, de autoria do jornalista e pesquisador João Carlos Amador, aprofunda-se nos marcos históricos e arquitetônicos da Esplanada dos Ministérios e da própria Praça dos Três Poderes, destacando também a revitalização emocionante da Casa de Chá.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e figuras importantes da cidade. Entre os convidados estavam o presidente do Sistema Fecomércio-DF e do Conselho Regional do Senac-DF, José Aparecido Freire, o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, e a diretora de educação profissional da instituição, Cíntia Gontijo.

João Carlos Amador expressou sua satisfação com o evento e a escolha do local. “Lançar este volume em um lugar tão emblemático como a Casa de Chá, que está sendo revitalizada, é um marco significativo para mim” , afirmou o autor, visivelmente emocionado com a recepção do público.

O livro “Histórias de Brasília 6 – Praça dos Três Poderes e Casa de Chá” revela detalhes fascinantes sobre a capital federal, incluindo a inspiração chinesa por trás da Casa de Chá e histórias sobre os bustos de figuras como Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro e Tiradentes. Amador também explora a parceria entre Lucio Costa e Oscar Niemeyer desde os primeiros dias na Escola Nacional de Belas Artes até a concepção do plano urbanístico de Brasília.

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, também destacou a importância da obra e da parceria com a editora. “Com essa colaboração, a Editora Senac-DF reafirma seu compromisso com Brasília e a educação, trazendo ao público curiosidades cuidadosamente pesquisadas por João Carlos Amador” , disse.

Confira quem esteve presente pelas lentes de Vanessa Castro:

João Carlos Amador e Luiz Eduardo Passeado João Carlos Amador e Luís Bermudes João Carlos Amador e Lazarao Donizetti João Carlos Amador e Jael Antônio da Silva (presidente do Sidonbar) João Carlos Amador e Fernando Girão João Carlos Amador e Embaixador de Trindad e Tobaho H. E. Gerard P. W. Greene João Carlos Amador e Eduardo Pereira (Conselho do Senac) João Carlos Amador e Diego Recena João Carlos Amador e Denise Raposo João Carlos Amador e Cintia Gontijo (diretora de educação do Senac) João Carlos Amador e Bruno Lê Barbanchon Gustavo Roccha Diego Recena Cleia Araújo, Salviana Pinho (roda de estilo) e Keila Beatriz Alex Kawano, Marina Pinheiro e Fernando Girão Alcina Behr, Marijolaine Julliard e Jeanina Daher Adriana Soares e Fábio de Carvalho (conselheiro da Fecomercio) Adriana Borges, Zara Braz e Tiffany (cachorrinha) Salviana Pinho Pedro Amador, João Carlos Amador e Cecilia Amador Paulo, Paula e Arthur Mayrink Mirian Lavocat e Caetana Franarin Mari Hillesheim e Caroline Branco Márcia Zarur e Liliana Cardoso Márcia Guedes Luís Bermudes, Caetana Franarin (chefe de gabinete da Fecomercio) e Vitor Corrêa (diretor regional do Sesc) Luciano Gonçalves, Odete Gonçalves, Pedro Amador e Cecilia Amador Lázaro Donizetti (presidente do Sinfoc) e Sandra Gusmão (editora Senac DF) José Aparecido Freire e Vitor Corrêa João Carlos Amador, Embaixador de Trindad e Tobaho H. E. Gerard P. W. Greene e José Aparecido Freire João Carlos Amador, Alcina Behr e Nicolas Behr João Carlos Amador, Adriana Soares e Fábio Carvalho (conselheiro da Fecomercio) João Carlos Amador e Luiz Pires

The post Sexto volume da coleção “Histórias de Brasília” é lançado na Casa de Chá first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .