Paris 2024: veja o que muda nesta edição das Olímpiadas

Uma das principais novidades dessa edição das Olímpiadas — e talvez a maior — é o local de realização da tão aguardada cerimônia de abertura dos Jogos. Tradicionalmente realizada em estádios, Paris 2024 inova quando decide que a abertura será no rio Sena , pela primeira vez na história, em uma proposta mais inclusiva.

A cerimônia será gratuita para para quem quiser assistir do cais superior. Já quem preferir acompanhar o evento da ponte Austerlitz à ponte de Iéna vai precisar comprar ingressos , mas ao longo do rio e áreas próximas serão 80 telões espalhados com sistemas de som, para que todos possam acompanhar o momento. As câmeras ficarão nas embarcações de cada nação.

Novidades

A sustentabilidade também foi um ponto decisivo na escolha do rio Sena, seguindo a tendência da edição de Tóquio 2020, que se destacou pelo uso de tecnologias avançadas e materiais recicláveis na construção de suas instalações. A redução da pegada de carbono é uma grande preocupação dessas olimpíadas. A cidade vai utilizar 95% de instalações existentes ou temporárias e empregar exclusivamente energia renovável, buscando minimizar o impacto ambiental.

Outra novidade é que, pela primeira vez nos jogos, haverá paridade de gênero completa, com 50% de participação feminina entre os atletas. Em 2012, Londres foi a primeira a incluir mulheres em todas as delegações, mas na participação ainda havia desigualdades.

Nas modalidades, breaking e canoagem slalom entram na lista nesta edição. As batalhas acontecem no estilo melhor de três, cada rodada com 60 segundos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais e a disputa por medalhas. Já na modalidade de canoagem slalom, quatro barcos competem juntos no trajeto.

