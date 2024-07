Beatriz Lima Leal Os produtos mais desejados do momento

O Lyst Index , divulgado nesta semana, categoriza também os produtos de moda mais cobiçados do segundo trimestre do ano. A Loewe foi eleita a marca mais quente do momento, seguida pela Miu Miu e Prada.

Para encontrar os produtos mais desejados do momento, a Lyst filtra mais de oito milhões de itens por volume de menções nas mídias sociais, além de pesquisas, visualizações de página, interações e vendas no aplicativo da própria Lyst. Então, agrupa cores por modelos e leva em consideração a demanda global por volume de estoque disponível.

O primeiro colocado na lista de itens must-have dos últimos três meses, está o tênis Cloudtilt Loewe II, da collab Loewe x On. As buscas pela marca On aumentaram em 308% após o lançamento do tênis. Em seguida, vem outro modelo de tênis: SL72 OG, da Adidas.

Cloudtilt Loewe II, da collab Loewe x On (Foto: cortesia) SL72 OG, da Adidas (Foto: cortesia)

Em terceiro lugar, ficou a bolsa Tabby da Coach, marca que retornou ao Lyst Index após quase dois anos e viu um aumento de 27% nas buscas pela marca, principalmente direcionadas pela bolsa. A camiseta da Casablanca surge em quarto lugar, e a bolsa tote Santa Croce, da Dragon Difusion, em quinto, que teve um aumento de 197% nas pesquisas nos últimos três meses.

Bolsa Tabby, da Coach (Foto: cortesia) Camiseta, da Casablanca (Foto: cortesia) Bolsa tote Santa Croce, da Dragon Difusion (Foto: cortesia)

A calça flare da High Sport foi classificada na sexta posição, com crescimento de 42% nas buscas, e o vestido Puffball da Amy Lynn, em sétimo, com 53% de aumento nas pesquisas.

Calça Flare, da High Sport (Foto: cortesia) Vestido Puffball, da Amy Lynn (Foto: cortesia)

No oitavo lugar ficou a sandália fisherman da COS, enquanto os tênis de Dries Van Notem vieram em nono, e os óculos de sol Symbole da Prada, em décimo lugar.

Tênis, da Dries Van Notem (Foto: cortesia) Óculos de sol Symbole, da Prada (Foto: cortesia)

