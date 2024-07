Redação GPS Mariana Tupinambá celebra aniversário das Filhas Maria e Catarina

No último dia nove de julho, a Casinha Volpi foi palco de uma festa inesquecível, marcada por sorrisos, doces e muita diversão. As irmãs Maria e Catarina, filhas de Mariana Tupinambá e André Medina, também pais da pequena Isabel, celebraram seus aniversários em uma comemoração dupla que reuniu cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos.

A decoração, realizada pela Festas Criativas , trouxe o encantador tema “Doce Infância”, que simbolizou perfeitamente a essência da família.

A Casinha Volpi, inaugurada há apenas dois meses, ofereceu o cenário perfeito para a festa, com sua arquitetura charmosa e ambientes acolhedores. A decoração temática destacou a beleza e a alegria de ser criança, com elementos lúdicos e cores vibrantes que encantaram a todos os presentes. A responsável pela execução do tema foi Julie, que conseguiu capturar a essência de uma infância doce, gostosa e divertida.

“Esse tema representa bem nossa família, já que temos 3 filhas. Ser criança é lindo, é doce, é gostoso, divertido, é não ter os compromissos e responsabilidades de adulto. É um tema atemporal que representa pra sempre o que é ser criança e foi executado com maestria pela Julie”, detalhou Mariana Tupinambá.

A mesa de doces, assinada pela Doce Talento, foi um dos pontos altos da festa, com uma seleção de guloseimas tradicionais e personalizadas. Além disso, os convidados puderam desfrutar de carrinhos de algodão doce, brigadeiro de colher, balinhas fini e din-din, espalhados pelo espaço.

As lembranças da festa foram um capítulo à parte. Bóias de piscina foram distribuídas para as crianças, que se divertiram a festa inteira brincando com elas. No final, cada criança pôde escolher uma bóia para levar para casa, resultando em uma cena divertida.

