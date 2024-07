Rafael Badra Leandro Karnal, Luiz Gaziri e Celina Joppert entre os palestrantes do 1º Congresso da Felicidade de Brasília

Está chegando a primeira edição do Congresso da Felicidade de Brasília , em 13 de agosto, no Museu Nacional da República.

Gratuito, o evento terá como foco a ciência da felicidade, com uma programação repleta de palestras de especialistas renomados, mesa redonda com autoridades, vila gastronômica e encerramento com grande um espetacular musical. Entre os experts, nomes de referência nacional em áreas que se conectam com o tema do congresso, como Leandro Karnal, Luiz Gaziri, Celina Joppert e Sálua Omais, além da atração internacional, o famoso butanês Thakur S. Powdyel, conhecido por implementar o índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) no Butão.

Palestras

O primeiro talk do dia é nada menos que a palestra magna do professor doutor Thakur S. Powdyel, que abordará a forma como o Butão inspira o mundo por meio do índice de Felicidade Interna Bruta. Ainda pela manhã, a professora, psicóloga e palestrante Sálua Omais, especialista em psicologia positiva, falará sobre o tema do congresso, a “ Ciência da Felicidade ”.

“ Escolha ser Feliz” é o tema escolhido pela palestrante, consultora e cantoterapeuta Celina Joppert, curadora de conteúdo certificada em psicologia positiva, que dá início às palestras da tarde. Posteriormente, o autor, professor, palestrante e especialista em comportamento Luiz Gaziri, com vários livros escritos, palestrará sobre “Felicidade nas Organizações e Empresas ”. Encerrando as palestras do dia, o famoso professor, historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal, relacionará dois temas que andam juntos: “ Felicidade e Filosofia ”.

Leandro Karnal - credito Danilo Borges Luiz Gaziri - Divulgacao Celina Joppert - Divulgacao Salua Omais - Divulgacao Thakur S. Powdyel - Divulgacao

Arte, gastronomia e música

A abertura do evento será feita pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A partir daí, a programação do dia segue com as palestras e as demais atividades. Ibaneis também inaugura a Vila da Felicidade, no primeiro intervalo da manhã, com autoridades e líderes de organizações, assim como a galeria de arte com 10 obras premiadas sobre o tema Brasília Capital da Felicidade, realizado pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMABRASÍLIA) .

Já no intervalo posterior, para o almoço, os brasilienses e turistas presentes poderão se deliciar com as opções de comes e bebes que estarão à venda na Vila Gastronômica. Ao encerramento do evento, depois das 18h, a banda Eduardo & Mônica, conhecida por adaptar clássicos do rock em ritmo carnavalesco, comanda o som com um show animado, convidando o público a cantar e dançar, mais um momento de intensa felicidade para todos os participantes.

Entre a participação de autoridades ao longo da programação, também vale destacar a vice-governadora do DF, Celina Leão, e o painel sobre o tema Movimento Brasília Capital da Felicidade, coordenado por Adriana Faria, com Cosete Ramos (idealizadora do Movimento), José Humberto (secretário de Governo do GDF), Leonardo Ávila (presidente do CODESE-DF) e Hélvia Paranaguá (secretária de Educação do DF).

Realização

O 1º Congresso da Felicidade de Brasília foi idealizado pela professora doutora Cosete Ramos, pioneira, presidente da AMABRASÍLIA e do Movimento Brasília Capital da Felicidade. A realização é do IPCB, Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, com apoio do Ministério da Cultura, do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e da Secretaria de Educação. A entrada é franca, mediante inscrição pelo site ( https://felicidade.inscrever.me/home ). Como o número de assentos é limitado, é recomendado chegar cedo.

“Este fantástico congresso é o primeiro passo no sentido de realizar o novo sonho da sociedade civil do Distrito Federal. Estamos oferecendo para a população que ama Brasília e que sonha em transformá-la na Capital da Felicidade, inspirado pelo ideal que nos trouxe à Brasília, liderado pelo nosso amado Presidente Juscelino Kubitschek”, comenta Cosete Ramos. “Felicidade é um sentimento fundamental na vida de todos os seres humanos e, portanto, merece se tornar uma política pública, apoiada pelo Governo.”

“O Congresso se apresenta como um convite para desbravar as diversas facetas que compõem a felicidade, saúde, alegria e bem-estar”, explica o administrador do IPCB, Jorge Luiz Silva. “É uma oportunidade para examinar a felicidade e o bem-estar por meio de diferentes abordagens, que ampliam horizontes e oferecem ferramentas práticas para uma vida mais plena e feliz”.

*Serviço:*

1º Congresso da Felicidade de Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: 13 de agosto (terça-feira), a partir das 8h à 0h

Mais informações: @congressodafelicidadebsb

Entrada gratuita, mediante inscrição no site ( https://felicidade.inscrever.me/home )

Vagas sujeitas à lotação do espaço

