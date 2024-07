Agência Brasil GDF investe na universalização da rede de água do Sol Nascente

O Governo do Distrito Federal (GDF) está levando rede de água para quase 100% da população do Sol Nascente. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) começou a construir 4.100 metros de rede de água na comunidade Fazendinha, contemplando 1.600 pessoas em 400 residências. Com essas obras, que devem ser concluídas em outubro, praticamente todas as 32 mil residências cadastradas no Sol Nascente terão um bem que é essencial à qualidade de vida: água potável.

A Fazendinha é uma Área de Interesse Social (Aris), atendida pelo Programa Água Legal, implantado em março de 2019 pelo governador Ibaneis Rocha. Por meio dele, foram disponibilizados cerca de R$ 6 milhões, que possibilitaram à Caesb regularizar mais de 4 mil ligações de água, beneficiando cerca de 17 mil pessoas em todo o DF.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, informou que a companhia está investindo nessa obra R$ 370 mil. “A Caesb já investiu no Sol Nascente mais de R$ 58 milhões na implantação de rede de água e esgoto para atender uma população que, até então, era carente em saneamento”, ressaltou Reis. Foram implantados 177 km de rede de água e 259 km de esgoto. “Estamos atendendo 70 mil moradores com 23.185 ligações de água encanada e 17.763 ligações de esgoto”.

A expansão dos serviços no Sol Nascente integra a política de saneamento básico do GDF e da Caesb, que já conseguiu levar água potável para 99% da população e ligar à rede de esgoto 92,31% dos imóveis do DF. Esses números foram apontados por duas renomadas instituições: o Instituto Trata Brasil e o Projeto Acertar. Ambos, ao divulgar os números, afirmaram que Brasília é a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil por causa, também, da qualidade do saneamento do DF.

*Com informações da Caesb

