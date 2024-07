Redação GPS Fundação de Beyoncé faz doação de R$ 150 mil para universidade na Bahia

Criada em 2013 por Beyoncé , a Fundação BeyGOOD apoia programas marginalizados e com poucos recursos e, no Brasil, uma faculdade será contemplada pela organização. Na Universidade Estadual da Bahia, 15 estudantes receberão cerca de R$ 10 mil em bolsas de estudo.

No ano passado, a Fundação visitou a universidade para firmar a parceria. A BeyGOOD também auxilia a Universidade Estadual do Alabama, a Universidade Estadual de Jackson, nos Estados Unidos, e o Instituto Francês da Moda, em Paris.

Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a organização também se fez presente ao se mobilizar nas redes sociais para pedir doações ao estado.

