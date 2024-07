Fernanda Moura É amanhã! Saiba tudo sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas

Toda cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos promete ser um grande espetáculo , mas, neste ano, algumas novidades estão gerando ainda mais expectativa. Além do fato desta edição ser a primeira a ter o evento de pontapé realizado fora de um estádio de futebol, a presença de diversos artistas, hologramas sobre a água e shows aéreos aumentam a ansiedade.

Transmitida pela TV Globo, Sportv, GE, Cazé TV e Globoplay, a cerimônia com duração de cerca de 3h30 está marcada para esta sexta-feira (25), às 14h30, horário de Brasília.

A grande festa terá o tradicional desfile dos atletas, mas, desta vez, de uma forma inédita: cem embarcações passarão pelo rio Sena. Ao todo, serão mais de 10 mil competidores do mundo todo presentes na abertura.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), a expectativa de audiência é de 1,5 bilhão de telespectadores e de 600 mil pessoas no evento presencial. Para a segurança, a BBC informou que o Governo Francês usará cerca de 20 mil militares e mais de 40 mil policiais.

Thomas Jolly, diretor de teatro e ator francês, está supervisionando a festa como diretor artístico. Em janeiro, Jolly disse em entrevistas que quer mostrar as culturas contrastantes da França, da ópera ao rap.

Embora a maioria dos shows permaneça em segredo, a TMZ divulgou, nessa semana, que Céline Dion está entre as atrações.

Já a coreógrafa de cerimônias Maud Le Pladec prometeu que todas as pontes ao longo do percurso do desfile terão dançarinos. Ela vai liderar 400 dançarinos, entre um total de 3.000 artistas.

Uma variedade de grandes marcas assinou os uniformes dos atletas. O Time Brasil usará looks desenvolvidos pela Riachuelo e Havaianas. A roupa das mulheres é composta por uma camisa com listras em amarelo, saia e jaqueta jeans. Já os homens vestirão calça branca, camisa com listras em verde e jaqueta.

Ainda sobre o Brasil, na abertura, Isaquias Queiroz, campeão olímpico de canoagem, e Raquel Kochhann, capitã e jogadora de rúgbi da seleção brasileira, conduzirão a bandeira do País pelo Sena.

A tocha olímpica também cruzará o rio, passando perto do Centro Aquático Olímpico.

Com o slogan “Games Wide Open”, esta edição das Olimpíadas busca ser acessível ao maior número de pessoas possível. Foram disponibilizados 222 mil ingressos gratuitos para assistir ao desfile nas margens superiores do Sena, além de 104 mil ingressos pagos no cais inferior. Ainda, 80 telões estarão espalhados por Paris.

Para a alegria dos turistas que passam por Paris, um decreto municipal foi emitido autorizando os bares e cafés a operarem 24 horas durante a abertura e encerramento dos Jogos.

