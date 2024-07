Pedro Reis Cine Brasília celebra protagonismo negro nesta semana

O Cine Brasília traz uma programação especial e diversificada, com destaque para a exibição de filmes que celebram o protagonismo de mulheres negras no audiovisual, sessões acessíveis e debates enriquecedores. A semana também marca a estreia de novos longas e curtas, além da continuidade da programação infantil de férias.

Destaques da Programação

No Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-americanas e Caribenhas, quinta-feira (25), o Cine Brasília terá uma programação especial sobre a atuação da mulher negra no cinema nacional. O destaque é a exibição do longa “Greice”, de Leonardo Mouramateus, seguida de um debate com as atrizes Amandyra Dipas e Isabella Baroz. Ainda na mesma noite, haverá a exibição gratuita de “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente.

Masterclasses e Debates

Na sexta-feira (26), Amandyra Dipas conduzirá uma masterclass sobre atuação em cinema, com inscrições gratuitas. A programação também inclui a pré-estreia de “Estranho Caminho”, de Guto Parente, seguida de um debate com o diretor.

Sessões Acessíveis

O sábado (27) terá a sessão acessível de “A Flor do Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, que incluirá recursos de acessibilidade como Libras, audiodescrição e legendas. Na quarta-feira (31), será realizada a primeira sessão focada no público autista e neurodivergente, com condições adaptadas para maior conforto.

Estreias e Continuidade

Entre os novos títulos da semana estão “Fausto Fawcett na Cabeça”, de Victor Lopez, e “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas Weglinski. O curta-metragem “5 Fitas”, de Heraldo de Deus e Vilma Martins, também estreia como parte da seleção da Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília.

Programação Completa

Quinta-feira (25)

10h00 – Divertida Mente 2

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

18h00 – Greice

20h15 – Debate sobre a atuação da mulher negra no audiovisual com Amandyra Dipas e Isabella Baroz

21h00 – Sessão Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-americanas e Caribenhas – Diálogos com Ruth de Souza

Sexta-feira (26)

10h00 – Masterclass Atuação em Cinema com Amandyra (apenas inscritos)

10h00 – Divertida Mente

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

16h00 – 5 Fitas + Greice

19h00 – Sessão da Embaixada da República de Cuba – Sin Enbargo: Uma Utopia

Sábado (27)

10h00 – Divertida Mente 2

14h00 – Sessão Acessível – A Flor do Buriti

16h25 – Meu Malvado Favorito 4

18h30 – Olimpíada Internacional de Linguística – Nosso Sonho legendado em inglês

Domingo (28)

10h00 – Divertida Mente 2

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

16h00 – 5 Fitas + Greice

18h30 – Fausto Fawcett na Cabeça

20h30 – MaXXXine

Segunda-feira (29)

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

16h00 – 5 Fitas + Greice

20h00 – Sessão de Pré-Estreia + Debate – Estranho Caminho

Terça-feira (30)

10h00 – Divertida Mente 2

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

16h00 – 5 Fitas + Greice

19h00 – Sessão + Debate – A Música Natureza de Léa Freire

Quarta-feira (31)

10h00 – Divertida Mente 2

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

15h50 – 5 Fitas + Greice

18h10 – Fausto Fawcett na Cabeça

20h10 – MaXXXine

Serviço:

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400

Informações: (61)99878-2198 ou [email protected]

Ingressos: à venda na bilheteria ou pelo link

Valores: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Às segundas, todas as sessões têm o valor único de R$5

