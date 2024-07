Pedro Reis Bvlgari lança documentário revelando os bastidores de seu novo hotel em Roma

A Bvlgari lançou o documentário “An Emperor’s Jewel – The Making of the Bvlgari Hotel Roma” , que leva os espectadores aos bastidores da concepção e construção de seu novo hotel em Roma. Estrelado por Priyanka Chopra Jonas e dirigido por Andrea Rovetta, o filme já está disponível no Amazon Prime Video .

Visualmente cativante, o documentário narra desde o Império de Augusto até a inauguração do hotel em 8 de junho de 2023. O filme explora o planejamento meticuloso, a excelência arquitetônica e a visão artística por trás do projeto, traçando paralelos entre a construção do hotel e a joalheria Bvlgari.

“Nosso objetivo era capturar não apenas o processo de construção do Bvlgari Hotel Roma, mas a alma do artesanato italiano mesclado em cada detalhe. Foi uma honra e uma grande emoção para mim retratar a paixão, dedicação e criatividade destes extraordinários artesãos” , comenta Andrea Rovetta.

Entrevistas com figuras como o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o CEO da Bvlgari, Jean-Christophe Babin, oferecem insights exclusivos.

A produção destaca o trabalho de artesãos e empresas renomadas, como Rubelli e Barovier&Toso, que contribuíram para a decoração do hotel. A restauração do edifício, um exemplar da arquitetura racionalista projetado por Vittorio Ballio Morpurgo, foi realizada pela Carron Construction Company, envolvendo mais de 300 funcionários durante três anos.

“O filme oferece uma perspectiva única sobre a dedicação, inovação e criatividade que tornaram este icônico hotel de luxo uma realidade. O projeto é uma celebração da rica herança cultural italiana, e deixa uma marca duradoura nos corações de todos os envolvidos” , diz o CEO do Grupo Bvlgari Jean-Christophe Babin.

Priyanka Chopra Jonas, embaixadora da Bvlgari, é apresentada como a primeira hóspede do hotel, e o documentário culmina com imagens da festa de inauguração, que contou com a presença de celebridades como Zendaya e Alessandro Gassmann.

Para celebrar a inauguração, a label produziu um colar de Alta Joalheria com uma moeda romana de Augusto, exibido no documentário. O filme é uma homenagem ao artesanato italiano e à excelência em hospitalidade da Bvlgari, agora disponível para streaming.

