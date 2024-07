Yumi Kuwano ArtRio foca na valorização do conteúdo e no debate sobre mercado de arte

A 14ª edição da ArtRio será realizada entre 26 e 29 de setembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro , dando continuidade às premissas do evento : a valorização do conteúdo e amplificação do debate e aprendizado sobre o mercado de arte , incluindo história, impactos das mudanças sociais e novas tecnologias.

Um dos compromissos do evento é com a sustentabilidade, por isso a edição traz uma série de ações para a redução de impacto de todas as etapas da produção e realização da feira e sua agenda. Uma novidade é o novo projeto arquitetura para a área externa, que irá possibilitar uma configuração com espaços maiores.

As primeiras galerias já foram confirmadas, escolhidas a partir de uma curadoria de excelência com comitê formado pelos galeristas Alexandre Roesler (Nara Roesler), Antonia Bergamin (Galatea), Filipe Masini e Eduardo Masini (Athena), Gustavo Rebello (Gustavo Rebello Arte), e Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4), e pelo special advisor Márcio Botner. São mais de 50 galerias de diferentes cidades, como São Paulo, Salvador, e também de fora do País, como Uruguai, Emirados Árabes, Cuba e França.

O evento ainda promete uma programação paralela em diferentes espaços culturais e áreas públicas da cidade, além de ações digitais, como ressalta a presidente da ArtRio, Brenda Valansi.

“A ArtRio, com sua agenda perene e ações direcionadas a diferentes públicos, nos permite trazer uma característica incomparável da arte: a capacidade de representar o pensamento e o desejo de mudança da sociedade, e assim traçar novos rumos da história”, explica.

