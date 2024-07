Caio Barbieri Você sabe diferenciar gripe e resfriado? Nós te explicamos

Você já reparou que, em algumas fases do ano, muita gente relata sintomas semelhantes? Isso acontece porque as oscilações bruscas de temperatura abrem caminho para um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias. Entre as mais comuns nesta época, destacam-se a gripe e o resfriado, que frequentemente confundem as pessoas devido aos sintomas semelhantes.

“Tosse, dor de garganta, dores no corpo e nariz entupido são sintomas comuns tanto da gripe quanto do resfriado”, explica Resfenol, uma marca da Hertz Farmacêutica conhecida por seu expertise no tratamento dessas condições. Identificar corretamente qual das duas doenças está presente é essencial para um tratamento eficaz.

A gripe, causada pelos vírus influenza A e B, é caracterizada por sintomas mais intensos e duradouros, podendo persistir por sete a dez dias. “Febre acima de 38°C, dor de cabeça intensa e cansaço excessivo são indicativos comuns da gripe”, alerta Resfenol. A gravidade da gripe requer atenção médica imediata, pois complicações como pneumonia podem surgir se não tratadas adequadamente.

Já o resfriado, embora menos severo que a gripe, também exige cuidados, pois pode evoluir para complicações sérias. O tratamento geralmente envolve repouso, ingestão abundante de líquidos e medicamentos para alívio dos sintomas como dor de cabeça, coriza e tosse.

Ambientes fechados e a proximidade com pessoas doentes aumentam o risco de contágio tanto da gripe quanto do resfriado. “Manter hábitos de higiene, como lavar as mãos regularmente e evitar contato próximo com pessoas infectadas, ajuda a prevenir a propagação dessas doenças”, recomenda Resfenol.

Para deixar o corpo ainda mais resistente, o consumo de vegetais e frutas auxilia no melhor funcionamento do sistema imunológico, já que esses alimentos se destacam pela ampla quantidade de vitaminas na sua composição.

Portanto, ao identificar sintomas gripais ou resfriado, é aconselhável consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Com cuidado e medidas preventivas adequadas, é possível enfrentar essa temporada de doenças respiratórias com mais segurança e saúde.

The post Você sabe diferenciar gripe e resfriado? Nós te explicamos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .