Emanuelly Fernandes Spinning: conheça a modalidade que conquistou adeptos e seus benefícios

Você conhece algum amigo que postou uma foto praticando spinning? A prática vem ganhando mais adeptos a cada dia e virou febre na capital federal. O práitca, também conhecido como indoor cycling, é um exercício aeróbico coletivo que oferece uma experiência intensa e divertida, atraindo pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico

Criado no início da década de 1990 pelo ciclista sul-africano Jonathan Goldberg, o spinning tem como objetivo promover um exercício integral em grupo. Esta modalidade oferece inúmeros benefícios ao corpo, ajudando na queima de calorias, fortalecimento muscular, e melhorando o sistema cardiovascular e respiratório.

O professor de educação física do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Tácio Santos, ensina que o spinning é uma excelente escolha para quem busca uma atividade física eficiente e prazerosa. “Os principais benefícios físicos do spinning estão relacionados à aptidão cardiorrespiratória, importante não só para atividades esportivas, mas também para a rotina do dia a dia”, explica.

Além disso, o spinning tonifica os glúteos, fortalece os músculos dos membros inferiores e melhora a circulação sanguínea, contribuindo para a diminuição da pressão arterial. As aulas, geralmente lideradas por um instrutor, oferecem uma experiência dinâmica com variações de velocidade e movimentos, muitas vezes acompanhadas por música e até DJs.

O professor explica que um dos grandes atrativos do spinning é a ausência da necessidade de grande capacidade de equilíbrio ou coordenação, além de ser praticado cada vez mais por iniciantes. O professor Tácio Santos, explica os cuidados a serem observados antes de começar a prática.

“As recomendações para os iniciantes são, basicamente, procurar um local onde as aulas sejam conduzidas por um profissional de educação física devidamente formado e registrado no Conselho Regional de Educação Física do estado. Isso garante toda a atenção necessária, tanto os ajustes da bicicleta quanto os níveis de intensidade a serem desenvolvidos. É importante atentar às características comportamentais que favorecem a aquisição do hábito da atividade física, considerando locais, horários e companhias que facilitem a manutenção da prática a longo prazo”, detalha.

Cuidados

Antes de iniciar a prática do spinning, Tácio Santos recomenda que os interessados passem por uma avaliação física para determinar o tipo de exercício mais adequado. Além disso, Santos destaca que, sempre que possível, é benéfico alternar entre atividades indoor e ao ar livre, aproveitando os efeitos positivos do contato com a natureza para o bem-estar físico e mental.

“As atividades indoor podem ser mais convenientes em situações climáticas adversas, como chuva, frio ou calor intenso, pois é possível controlar a climatização do ambiente. Por outro lado, existem benefícios associados à prática de atividades ao ar livre. Interagir com outras pessoas e estar exposto à natureza podem proporcionar bem-estar físico e mental. Portanto, sempre que possível, é recomendável alternar entre atividades indoor e outdoor para aproveitar não apenas os benefícios do exercício físico, mas também os efeitos positivos do contato com a natureza”, justificou o educador físico.

Tácio Santos comenta que atualmente é comum também existir aulas com uso de pesos, mas que os riscos de lesões só acontecem, se os alunos não tiverem auxílio profissional eficiente.

“Os instrutores de spinning dão prioridade à regulagem individual das bicicletas no início de cada aula, ajustando-as conforme as dimensões corporais de cada praticante para prevenir lesões. Embora menos comum, o uso de halteres durante as sessões exige os mesmos cuidados dos exercícios com pesos livres, como a execução correta e a manutenção de uma postura adequada. Com a supervisão de um profissional de educação física, o Spinning é seguro para pessoas com diferentes condições de saúde, desde que sejam feitos ajustes necessários para garantir segurança e eficácia”, relata o professor.

Locais para em Brasília

Em Brasília, diversas academias e estúdios oferecem aulas de spinning, cada um com suas particularidades e atrações:

Bluefit : A rede de academias Bluefit oferece aulas de bike indoor em suas unidades, com horários variados.

SpinCycle : Localizado na 207, da Asa Sul, o SpinCycle oferece aulas de spinning com pacotes flexíveis, permitindo ao praticante adquirir aulas avulsas.

Studio Velocity : Com cinco unidades em Brasília (111 Norte, 202 Sul, QI 19 do Lago Sul, 105 do Sudoeste e Rua 34 Norte em Águas Claras), o Studio Velocity combina show de luzes e músicas para uma experiência completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Studio Velocity (@studio_velocity)

Go Bike Indoor : Localizada na 710/711 da Asa Norte, a Go Bike Indoor oferece treinos variados, como resistência, força muscular, e treinos intervalados, atendendo às diferentes necessidades dos praticantes.

HitHaus : Situada no Gilberto Salomão, a HitHaus é conhecida pelas suas aulas de “Bike with the Beat”, que mesclam pedaladas e música. A academia oferece a opção de compra de aulas avulsas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HitHaus (@hithaus.hithaus)

The post Spinning: conheça a modalidade que conquistou adeptos e seus benefícios first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .