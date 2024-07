Redação GPS Serigrafias de Niemeyer são destaque em mostra e leilão em SP

A James Lisboa Escritório de Arte, em São Paulo, abre suas portas para a exposição “Arte Gravuras de Coleção” a partir de 29 de julho até 3 de agosto. A mostra reúne 338 serigrafias e litogravuras de renomados artistas, destaque para as obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A exibição é seguida por um leilão online que ocorrerá nos dias cinco, seis e sete de agosto, às 20h, através do site ou aplicativo da empresa.

A exposição celebra a produção da LITHOS, uma referência em excelência gráfica no Brasil, que ao longo de cerca de meio século produziu obras importantes. Entre os destaques, está o álbum “Brasília Para Sempre” de 1999, contendo seis gravuras de Oscar Niemeyer e seis de Lucio Costa, com esboços originais que capturam a essência dos edifícios e espaços da capital do País.

Este álbum, que inclui frases e declarações de Niemeyer, terá um lance inicial de R$120 mil, enquanto algumas gravuras individuais como “Oscar Niemeyer – Estudo do Projeto – Catedral de Brasília”, começam em R$15 mil.

Além dos trabalhos de Niemeyer e Costa, a exposição inclui obras de artistas como Ziraldo e Millôr Fernandes. Entre as peças de Millôr, destaca-se a serigrafia “Homenagem ao bar”, com lance inicial de R$2 mil. Já as obras de Ziraldo incluem uma serigrafia sem título e uma gravura com desenho original, com lances iniciais de R$1 mil e R$4 mil, respectivamente.

James Lisboa, leiloeiro e responsável pela organização da mostra e do leilão, comenta sobre a importância e a raridade das obras em exibição. “Há quase três anos estamos trabalhando para que esse leilão aconteça. São trabalhos belíssimos e cuja técnica, a de litogravura, está cada vez mais difícil de ser usada, uma vez que a escassez da pedra calcária é cada vez maior. Então, essa é uma ótima oportunidade para adquirir trabalhos que ficarão ainda mais raros daqui adiante”, pontua o leiloeiro James Lisboa.

Confira outras imagens:

Serviço

EXPOSIÇÃO “Arte Gravuras de Coleção”

De 29 de julho a 3 de agosto

Horário de funcionamento: das 10h às 18h.

Local: JAMES LISBOA LEILOEIRO OFICIAL

R. Dr. Melo Alves, 397 – Cerqueira Cesar – São Paulo

LEILÃO

05, 06 e 07 de agosto de 2024 – todos os dias às 20h

Exclusivamente online transmitido em nosso site ou aplicativo

