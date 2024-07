Caio Barbieri Seminário em Brasília debate futuro dos serviços notariais e de registro

No próximo dia 21 de agosto, Brasília sediará discussões sobre os rumos tecnológicos e os desafios enfrentados pelos serviços notariais e de registro no Brasil. O Seminário “CNJ e o Observatório dos Serviços Notariais e de Registro”, uma iniciativa conjunta da Revista Justiça & Cidadania e do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ ), promete reunir um grupo de ministros de tribunais superiores, juristas e especialistas do setor para um debate acerca do tema.

O evento, marcado para acontecer no auditório do Conselho da Justiça Federal, será aberto ao público interessado em entender as transformações recentes e os novos caminhos que estão sendo traçados na área. Segundo os organizadores, as inscrições podem ser realizadas previamente através do telefone (21) 99151-5006 ou pelo e-mail [email protected].

Entre os temas em destaque, estarão em pauta as políticas públicas implementadas pelo CNJ em colaboração com as entidades representativas dos cartórios. Projetos como o Solo Seguro e o Registre-se, que visam facilitar a emissão gratuita de documentos habitacionais e civis, serão abordados detalhadamente durante os painéis e mesas-redondas programados.

A lista de palestrantes confirmados inclui nomes de peso, como o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques. Também marcará presença a conselheira do CNJ Daniela Madeira, cuja contribuição é aguardada para enriquecer o debate sobre as perspectivas futuras do setor.

Além dos representantes do Poder Judiciário, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, trará um olhar complementar sobre os impactos das inovações tecnológicas nos serviços financeiros e suas interações com os cartórios e registros públicos.

O Observatório dos Serviços Notariais e de Registro, que organiza o evento em parceria com entidades como o Instituto de Estudo de Protesto do Brasil (IEPTB), o Colégio Notarial do Brasil (CNB) e o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil (IRIB), tem como missão promover estudos e iniciativas que aprofundem o conhecimento sobre as atividades extrajudiciais.

Para mais informações sobre a programação completa do seminário e detalhes sobre como participar, os interessados podem acessar o site oficial do evento através deste link .

The post Seminário em Brasília debate futuro dos serviços notariais e de registro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .