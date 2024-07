Redação GPS SEFJ lança Campanha Homem de Verdade protege a mulher

A Secretaria da Família e Juventude (SEFJ) lançou a Campanha Homem de Verdade no DF, que busca conscientizar homens na proteção da mulher e no combate à violência doméstica. De acordo com dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública , durante o ano de 2023 foram contabilizados quase 84 mil casos, ou uma vítima a cada seis minutos, o que significa um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior.

“Serão realizadas ações de conscientização em locais de grandes aglomerações de pessoas: nas rodoviárias, feiras, escolas e palestras. Também haverá divulgação nas redes sociais, campanhas publicitárias e distribuições de materiais impressos”, disse o secretário da pasta, Rodrigo Delmasso.

Como nos últimos anos, a maioria das vítimas eram do sexo feminino (88,2%), negras (52,2%) e tinham no máximo 13 anos (61,6%). Quase sempre elas foram violadas por familiares ou conhecidos (84,7%) e os abusos ocorreram dentro de casa (61,7%).

O secretário também é autor da Lei 6.727/2020, que criou a Semana Quebrando o Silêncios, na última semana de agosto, que tem como objetivo tratar da importância de dar apoio e ênfase no combate a violência doméstica, incentivando as vítimas a buscarem ajuda do Estado e de uma rede de apoio, que são essenciais em momentos como esse.

The post SEFJ lança Campanha Homem de Verdade protege a mulher first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .