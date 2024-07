Pedro Reis Relatório anual revela salário de príncipe William em 2023

O salário anual do príncipe William em 2023 foi revelado no relatório anual integrado do Ducado da Cornualha, publicado nesta quarta-feira (24). Segundo o documento, o herdeiro do trono britânico recebeu US$30 milhões, aproximadamente R$141 milhões. Esse valor é comparável ao salário do Rei Charles III , que ganhou cerca de £24 milhões (US$30,93 milhões) no período de 2022 a 2023.

Fonte dos Fundos

O príncipe William recebe seus rendimentos do Ducado da Cornualha, uma propriedade estabelecida em 1337 pelo Rei Edward III com o objetivo de fornecer fundos ao herdeiro do trono. Avaliada em mais de US$1 bilhão (aproximadamente R$4,7 bilhões), a propriedade é composta por fazendas de gado, propriedades residenciais e comerciais, florestas, rios, pedreiras e litoral, abrangendo mais de 135.000 acres de terra.

Uso dos Fundos

Os fundos recebidos do Ducado da Cornualha são destinados a cobrir as “atividades oficiais, beneficentes e privadas” do príncipe William, Kate Middleton e seus filhos. O príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional; suas despesas anuais são amplamente financiadas pelo Ducado.

Tributação

O príncipe William paga imposto de renda sobre toda a renda recebida do Ducado da Cornualha. Antes da tributação, são deduzidas despesas domésticas, cujos detalhes não foram especificados no relatório.

The post Relatório anual revela salário de príncipe William em 2023; confira o valor first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .